Чем занимается олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко?

Олимпийская чемпионка-2004 в беге на 100 метров, которую журналисты прозвали «белой молнией» Юлия Нестеренко в настоящее время работает тренером по физподготовке юных футболистов в Бресте.

Это стало известно из интервью Нестеренко телеканалу «Беларусь-5».

«Мы, как специалисты по легкой атлетике, привносим что-то новое в белорусский футбол, за эти пять лет это дало хорошие результаты. Около 15 человек уже играют в высшей лиге, которые работали с нами с детства. Мне нравится Тимофей Мартынов, наш воспитанник, сейчас играет за «Минск». Есть футболисты, которые горят, хотят, имеют способности, тут должно сойтись много качеств», — рассказала Юлия Нестеренко о своей новой работе.