Чем сейчас занимается правозащитница Тамара Сергей?

Юристка рассказала «Народной Воле», что продолжает помогать людям на безвозмездной основе.

— Сейчас занимаюсь тем, чем занималась всегда, — говорит Тамара СЕРГЕЙ. – Я оказываю правовую помощь людям, которые оказались в беде, но не могут получить юридическую консультацию у наших адвокатов, потому что за это нужно заплатить достаточно большие деньги.

Одна такая консультация стоит не один десяток рублей, а то и больше. Не каждому это по карману, особенно пожилым людям, несовершеннолетним, тем, кто получает маленькие зарплаты.

А у людей проблемы возникают в самых различных сферах, им нужна юридическая помощь. К большому сожалению, то попрание закона, о котором я говорила почти двадцать лет, распространилось не только на суды и прокуратуру, но и на все сферы нашей жизни.

Иногда чиновники ведут себя очень дерзко по отношению к закону, нарушая его, и поэтому человек остается один на один со своими проблемами.

Повторюсь, чтобы обратиться к адвокату, нужны деньги. К тому же, я считаю, сейчас доверие к адвокатуре резко упало.

— В последнее время большое количество адвокатов вдруг стали «непрофессионалами»…

— Все было прекрасно, адвокаты имели хорошие характеристики, безупречную репутацию, солидный стаж, опыт работы и клиентуру, и вдруг они становятся плохими специалистами.

Естественно, после такого у людей пропадает доверие к адвокатуре. Человек понимает: остались те, кого оставило государство. И получается, что гражданин хочет получить консультацию, чтобы защитить свои права, защититься от какой-нибудь государственной структуры, но адвокатура тоже фактически является государственной. Хотя юридически она независима.

У человека, конечно, складывается двоякое впечатление о происходящем, и он начинает искать правовую защиту у других юристов или в Интернете. Люди пытаются сами разобраться в ситуации, хотя это достаточно сложно, ведь для юристов каждое слово и каждая запятая имеют смысл.

— Вы оказываете юридическую помощь в частном порядке?

— Естественно. И хочу отметить, что я никогда за свои консультации не брала ни одной копейки.

Я – пенсионерка, у меня есть постоянный и законный источник дохода, поэтому имею возможность проконсультировать человека бесплатно. Это поддерживает мой профессиональный уровень, стимулирует меня, чтобы я следила за изменениями в правовых и законодательных актах.

Но главное – помочь человеку. Считаю, что это – благое дело. Тем более, что я — человек верующий. Помощь ближнему для меня является естественным состоянием и естественным посылом.

А деньги за свои услуги я никогда не брала. В нашей стране не найдется ни одного человека, который бы сказал, что когда-либо он со мной расплачивался за те юридические консультации, которые я даю уже на протяжении почти двадцати лет.

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.