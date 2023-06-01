Чем сейчас занимается Александр Козулин?

Напомним, что Александр Козулин возглавлял БГУ с 1996 по 2003 год. В 2006-м выдвигался кандидатом в президенты. 25 марта его задержали за организацию акции протеста и осудили на 5 с половиной лет лишения свободы.

20 октября 2006 года политик объявил в тюрьме голодовку, требуя рассмотрения ситуации в Совете Безопасности ООН. 13 декабря того же года представитель США поднял в Совбезе вопрос о ситуации с правами человека в Беларуси.

Из колонии Александр Козулин вышел в августе 2008 года. У него была возможность уехать из страны, но отказался.

«Пока сидел в тюрьме, были предложения покинуть страну на хороших условиях, — рассказал затем политик. — Посол Германии посетил меня и сообщил, что есть согласованное предложение канцлера Меркель и белорусских властей покинуть страну и переехать в Германию. Я отказался. Жене и детям объяснил свои мотивы, они меня поняли.

И ни разу не пожалел. Никогда!»

После выхода на свободу Александр Козулин сразу же отошел от активной политической деятельности.

Относительно не так давно БГУ отмечал 100-летие, но на торжественные мероприятия экс-ректора не пригласили.

«Меня уже около 20 лет не приглашают ни на одно из мероприятий в БГУ, — говорит Александр Владиславович. — Не обидно ли? Знаете, я привык смотреть на все эти вещи философски. Когда понимаешь, что происходит, то не может быть обиды. Только радость.

Хотя я вам честно скажу: БГУ — это практически вся моя жизнь. Лучшие годы жизни. Но, как уже говорил, ни на кого не обижаюсь. Бог им судья!..»

У Александра Козулина двое дочерей – Ольга и Юлия, но о семье он предпочитает не распространяться. Также отказывается комментировать 67-летний Козулин и то, что сейчас происходит в Беларуси и в мире.

«Чем я сейчас занимаюсь? – переспрашивает Александр Козулин. – Просто живу. Я – на пенсии, а какие могут быть дела у пенсионера?

Здоровье еще позволяет даже рюмку поднять, так что, если у редактора “Народной Воли” есть желание пообщаться со мной, можно это сделать, как говорят, “за рюмкой чая”. Посидим, обо всем поговорим…”

Алесь СВЕТЛАНИЧ.