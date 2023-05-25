Чем Путин кормил лидеров стран на ужине в честь Евразийского форума?

После пленарного заседания второго Евразийского форума, который прошел в Кремле 24 мая, для его участников был подан ужин, в меню которого, в том числе, вошли рулет из баклажанов с ягненком, а также затейливо приготовленная ледяная рыба с пюре из пастернака, сообщает LIFE.ru.

Как уточняет издание, в качестве закусок, помимо сочного рулета из баклажанов с ягненком и томатным соусом, также был подан лосось с салатом из авокадо. Кроме того, в меню вошли питательный сырный крем-суп с гренками и освежающий шербет из лайма. Также гостям предложили на выбор два вида основного блюда: оригинально приготовленную ледяную рыбы с пюре из пастернака и стейк из телятины с картофелем и перечным соусом. На десерт подали нежное пирожное «Два шоколада».