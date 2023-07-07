Чем полезна для здоровья окрошка?

Полюбилась окрошка не только благодаря своим вкусовым качествам, но и полезному составу, в который входит зелень и свежие овощи, а в качестве основы — квас или кефир.

Летний суп способен отлично утолять голод и одновременно тонизировать в жаркую пору. Наличие растительных ингредиентов обеспечивает поступление в организм витаминов, микроэлементов и углеводов, а мясных продуктов и яиц — животного белка, что делает состав блюда сбалансированным.

О пользе блюда рассказала врач-нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день человек должен употреблять 5 порций овощей и фруктов, и окрошка помогает восполнить часть нормы.

В окрошку добавляют много рубленой зелени. Как известно, зелень имеет высокую концентрацию витамина С, бета-каротина, а также содержит антиоксиданты и некоторые минералы.

Врач добавила, что зелень обладает особым вкусом, который помогает сократить количество соли в рационе. Это особенно важно для людей с повышенным артериальным давлением.

Тем, кто любит есть окрошку с мясом, эксперт посоветовала отдавать предпочтение нежирным видам птицы и добавлять их в окрошку в вареном виде.

«Окрошку с нежирным мясом можно считать также блюдом здорового питания с точки зрения правила „тарелки“, согласно которому каждый прием пищи включает в себя на 25% белковую еду (птица, мясо, рыба, яйца, морепродукты), 25% — зерновые, 50% — овощи», — отметила врач-нутрициолог Ольга Тонкова-Кузнецова.

Заправку для блюда врач порекомендовала выбирать на свой вкус. Натуральный квас содержит пробиотики, полезные для желудочно-кишечного тракта, а кисломолочные продукты насыщают организм кальцием.

Кому нельзя?

Кефир и квас противопоказаны при язве и высокой секреции желудка. Квас (особенно в комбинации с картофелем) повышает аппетит.

Жирная колбаса способствует набору излишних килограммов, оказывает неблагоприятное действие на сердечно-сосудистую систему.

Напитки, полученные в результате брожения, не рекомендованы при подагре, печеночных недугах и склонности к камнеобразованию.

В вареном картофеле высоко содержание простых углеводов, повышающих уровень глюкозы. Это вызывает желание есть снова, что нежелательно для тех, кто имеет избыточную массу тела.

Блюдо, приготовленное на кефире, не желательно кушать людям, склонным к желудочным расстройствам.