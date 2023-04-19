Сейчас как раз ее сезон.

Дикорастущую чесночную траву, которую называют черемшой, медвежьим луком или колбой наши далекие предки употребляли в пищу уже 5 тысяч лет назад.

Растение собирают в лесах в апреле-мае, но первым дегустирует траву медведь, так как пучки свежей черемши позволяют ему восполнить запасы витамина С и набраться сил после зимней спячки. Медведи не знают, чем полезна черемша, но инстинктивно чувствуют, что эта трава им необходима, поскольку в ней содержится огромное количество витаминов, микроэлементов и эфирные масла. Колба очищает кровь, почки, печень, желудок и кишечник, укрепляет иммунитет и убивает микробы благодаря высокому содержанию фитонцидов, нормализует половую функцию, повышает потенцию.

Свежая черемша незаменима в весенних салатах, супах, овощных и мясных рагу, напоминая по вкусу чеснок.

Как готовят?

В пищу используются зелень, стебель и корень черемши. Свежая черемша незаменима в весенних салатах, супах, овощных и мясных рагу, напоминая по вкусу чеснок. На Кавказе ее кладут в горячие блюда, чтобы трава приобрела более мягкий вкус, а в Сибири и в северных районах черемшу употребляют в пищу прямо вприкуску с черным хлебом.

Поскольку медвежий лук растет только в конце весны, рекомендуется замораживать, мариновать и солить колбу, чтобы наслаждаться ее пикантным вкусом и полезными свойствами в остальные времена года. Простой рецепт засолки черемши – выложить промытые и высушенные листья дикого лука в стеклянные банки, добавить кориандр, укроп, хрен, перец горошком, лавровый лист и залить рассолом.

Маринованная черемша сохраняет часть витаминов и утрачивает резкий вкус, который для многих является неприятным. Из дикого лука получаются вкусные начинки для пирожков, мелко смолотые листья растения добавляются в хлеб и крекеры. Калорийность черемши составляет 34,9 калорий, поэтому за фигуру можно не переживать.

Несколько блюд из черемши

Из этой полезной травы можно сделать витаминный паштет

Черемша не только служит дополнением к салатам, мясу и овощам, но и сама может стать отдельным блюдом. Колбу отваривают в воде с небольшим добавлением молока или тушат в сливочном масле, а подают со свежей зеленью в качестве гарнира к основному блюду.

Как приготовить черемшу, если надоели традиционные салаты? Из этой полезной травы можно сделать витаминный паштет – для этого зелень следует смолоть в блендере вместе с укропом и базиликом, добавить немного кедровых орешков и оливкового масла. Такая зеленая масса подойдет для бутербродов, а также в качестве заправки для макарон, мяса и рыбы.

Следует добавлять колбу в горячие блюда за 10-15 минут до готовности, а в свежем виде ее лучше смешивать со сметаной, маслом или майонезом, чтобы смягчить жгучий вкус черемши.

Правда, избыток дикого лука в рационе вызывает головную боль и бессонницу, также черемша противопоказана при гастритах, язве желудка, кишечных проблемах и заболеваниях печени.