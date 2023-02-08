Чем опасно вздутие живота?

Рак прямой кишки коварен тем, что на ранних стадиях болезнь маскируется под другие болезни. Более того, до определенной стадии болезнь никак себя не проявляет.

Для того, чтобы не упустить болезнь, врачи советуют людям старше 40 лет внимательнее прислушиваться к своему организму.

Так, первыми симптомами болезни являются выделения из ануса в виде слизи, алые выделения в кале. При этом у человека наблюдаются запоры либо, напротив, недержание, вздутие живота и недержание газов, боли в прямой кишке, отдающие в поясницу, копчик, крестец или промежность.

Вместе с тем больной начинает терять вес, кожа приобретает бледный оттенок, появляется ощущение инородного предмета в прямой кишке. Когда болезнь доходит до третьей или четвертой стадии, у больного появляется кишечная непроходимость, сопровождаемая болями в животе, рвотой, задержкой стула и газов.

Болезнь чаще всего встречается у пациентов, живущих в развитых странах. Их стабильная экономика приводит к снижению двигательной активности людей, а это ведет к высокому риску развития ожирения – и как итог – к онкологическим заболеваниям толстой кишки. Так, например, в США ежегодно рак прямой кишки диагностируется у 145 тыс. человек.

В Беларуси рак прямой кишки чаще поражает мужчин и людей старше 45-ти, особенно после 75 лет.

Если заболевание прогрессирует, то признаками его являются: анемия, наличие жидкости в брюшной полости, гнойные примеси в испражнениях, непроходимость кишечника, сильные приступы боли.

Симптомами онкологии могут быть ощущения дискомфорта и тяжести. Лечить рак прямой кишки лучше на начальной стадии, тогда возможно полное излечение.

Чтобы вовремя обнаружить колоректальный рак, в современной медицине используют различные виды диагностики.

По словам докторов РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Александрова, онкологического заболевания прямой кишки можно избежать. Болезнь развивается при наличии длительно существующих полипов. Их появление бессимптомно, поэтому чтобы вовремя обнаружить эти доброкачественные образования, людям после 45-ти лет необходимо проходить колоноскопию.

Если во время обследования врач обнаружит у пациента полипы, он сможет их безболезненно удалить. После такого удаления пациенту следует проходить колоноскопию ежегодно во избежание возникновения новых полипов.

Если же образования в прямой кишке не выявлены, колоноскопию можно повторить через 10 лет. В промежутке между этими обследованиями достаточно делать время от времени гемокультуральный тест на скрытую кровь.