Чем можно заразиться, примеряя одежду в магазине

Перед тем, как купить одежду в магазине, люди примеряют ее — вдруг она не подходит по размеру? При этом большинство людей даже не задумывается о том, что до них эти футболки и брюки уже надевали десятки или даже сотни мужчин и женщин.

Никто не может гарантировать, что эти люди пришли в магазин после душа и не имеют заразных заболеваний. Это не просто выдумка какого-то параноика — о том, что применяя одежду в магазине люди могут пострадать от аллергии и другого рода заболеваний, уже многие годы говорят специалисты по болезням кожи, дерматологи.

Значит ли это, что одежду в магазине нужно покупать сразу же, без примерки? Конечно нет — примерять одежду можно, необходимо просто придерживаться определенных правил, пишет hi-news.ru.

Кожные болезни, передающиеся через одежду

Список болезней, которые могут передаваться через одежду, был опубликован в издании Health Site. Его предоставила дерматолог и лазерный хирург Апратим Гоэл (Apratim Goel), подчеркнув, что во время примерки одежды никто не может знать, чем был болен человек, который примерял его ранее.

Вот список заболеваний, передаются через одежду и поражают кожу:

Чесотка;

Грибок;

Вирус папилломы человека;

Контагиозный моллюск;

Ветрянка.

Одни болезни просто вызывают сыпь, а другие — могут уложить человека в постель на целую неделю.

Особенно осторожными нужно быть с одеждой из секонд-хенда. Перед продажей, каждый уважающий себя секонд-хенд стирает одежду, но никто не застрахован от попадания в продажу грязных футболок, брюк и так далее. Существует риск того, что некоторые элементы одежды просто обработаны средствами для маскировки неприятного запаха.

Чесотка — симптомы и лечение болезни

Чесотка — первая болезнь из списка. Возбудителем этого заболевания является клещ Sarcoptes scabiei, который перемещается между людьми во время телесного контакта. Также паразиты могут закрепляться на одежде, чтобы поразить тело другого человека. После попадания на поверхность кожи, они роют неглубокие ходы и откладывают в них яйца. Спустя 4-6 недель после заражения, человек начинает чесаться, особенно ночью.

Чесотка лечится под присмотром врача дерматолога — если пациент живет не один, лечить нужно и окружающих людей. В основном, чесотка быстро проходит благодаря лекарствам против паразитов. Но если не лечить чесотку, человек может умереть от сепсиса, ответной реакции организма на инфекцию.

Грибок на ногах — как обнаружить и лечить

Примеряя одежду в магазине, человек может заразиться грибковой инфекцией. Их возбудителями являются грибковые микроорганизмы, которые способны оставаться на одежде и распространяться между людьми. Например, существуют дерматофиты — это плесневые грибы из семейства Arthodermataceae, которые при попадании в организм человека провоцируют дерматофитию.

Симптомы грибковых инфекций почти одинаковы — у человека краснеет и шелушится кожа, возникает зуд и выпадают волосы на пораженном участке. Очень часто грибок поражает людей после примерки обуви, и ногти обретают желтый цвет, становятся толще и иногда болят. Лечение грибка тоже проводится под наблюдением дерматолога — обычно врачи прописывают противогрибковые мази.

Вирус папилломы человека — лечение и опасность

Также через одежду можно заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ). Обычно они передаются половым путем, но иногда даже через рукопожатие или общие вещи — значит, во время примерки одежды стоит быть осторожными. Вирус может жить в организме человека несколько лет и не давать о себе знать. Но в один момент на теле могут появиться бородавки — округлые возвышения на коже с шершавой верхушкой. В основном они не опасны, но в некоторых случаях могут портить внешний вид человека или стать причиной рака.

Лечением и удалением бородавок тоже занимается врач дерматолог. В некоторых случаях можно обойтись мазями, а иногда бородавку удаляют хирургическим путем — это несложная операция.

Контагиозный моллюск — лечение и симптомы

Контагиозный моллюск — еще одно вирусное заболевание, способное передаваться через одежду. Его возбудителем является одноименный вирус, который является очень близким родственником натуральной оспы. При заражении этим вирусом, на коже человека возникаю небольшие узелки розового цвета с углублением посередине. Со стороны эти образования больше похожи на прыщи. К моллюскам вирус не имеет никакого отношения — болезнь получила такое название потому, что при сильном увеличении узелки похожи на улиток.

Лечение контагиозного моллюска зависит от страны. Европейские врачи обычно просто ждут, когда болезнь пройдет сама — она не приносит особых неудобств и узелки проходят спустя 6-24 месяцев после появления. Российские врачи знают, что вирус передается быстро и легко, поэтому сразу же начинают лечение при помощи замораживания жидким азотом, удаление лазером и применением мазей.

Ветрянка — симптомы и тяжесть заболевания

Наконец, через одежду в магазине можно заразиться ветрянкой — это пугает больше всего. Возбудителем этого заболевания является вирус варицелла-зостер (Varicella Zoster), из-за которого на теле возникают высыпания в виде пузырьков с жидкостью. При этом у человека чешется кожа и поднимается температура, из-за чего не может выйти не то что на работу, но и зачастую встать с постели.

Обычно ветряной оспой люди болеют в детстве — в это время она протекает в очень легкой форме. После болезни у человека вырабатывается пожизненный иммунитет, и повторные случаи заражения маловероятны. Но если человек не болел ветрянкой в детстве, он может заразиться во взрослой жизни — в этом случае болезнь может протекать в тяжелой форме.

Нужно ли стирать одежду после покупки

Возможно, данный список сильно напугал некоторых людей. Но существование риска заражения болезнями через одежду не значит, что человек точно чем-то заразится — если бы такие случаи возникали часто, об этом бы говорили все вокруг.

Примерять одежду в магазине нужно, чтобы не потратить деньги зря. В упомянутой выше статье Health Site говорится, что для уменьшения риска заражения болезнями, для примерки в магазинах нужно всего лишь выбирать одежду, которая находится на дальних вешалках. Скорее всего, их примеряло минимум людей, что делает их более безопасными.

После покупки одежды, ее нужно обязательно постирать. Может, в них и нет частиц возбудителей болезней, но с большой долей вероятности имеются красители и прочая химия, которая может вызвать раздражение кожи.