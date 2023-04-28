Президента Сербии экстренно госпитализировали. Эта новость облетела почти все сайты.

«Сербский президент якобы обратился за медицинской помощью вечером в четверг, 27 апреля. При этом он будто бы оказался не в Военно-медицинской академии, услугами которой пользуется обычно. Причина пока неизвестна, официальных заявлений тоже не было», — пишут в интернете.

В Сербии эту новость опровергают.

Пишут, что четыре года назад Александр Вучич уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Вучичу 53 года. Пост президента Сербии он занимает с 1 июня 2017-го.

Сербские сми пишут, что недавно «президент Сербии и председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич созвал внеочередное собрание партии на 27 мая. Главная тема и, одновременно, интрига встречи – уйдет ли бессменный лидер сильнейшего политического образования страны с поста руководителя. По оценкам аналитиков, это может стать поворотным моментом для будущего Сербской прогрессивной партии, учитывая, что Вучич также готовится начать формирование Народного движения в поддержку государства.

В случае, если Вучич покинет пост лидера СНС и перенесет свою энергию на создание укрепление нового движения, это сулит Сербии исключительно титанические изменения в политической системе. Все это происходит одновременно с усилением оппозиции, парламентские представители которой все громче говорят о создании общей коалиции».

Тем временем в Белграде назвали выдумкой сообщения о госпитализации Вучича. Об этом сообщает радиостанция Pink.rs.

Отмечается, что слухи об ухудшении здоровья политика распространили в соцсетях его противники.

«Я в порядке. Собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов», — сообщил Вучич.

Недавно проблемы со здоровьем случились у президента Турции Реджепа Эрдогана.

Ему стало плохо прямо в прямом эфире, во время интервью. Как пишут турецкие сми, во время интервью на местном телеканале Эрдоган почувствовал внезапное сильное головокружение и едва не потерял сознание. Оператор быстро перевел камеру на ведущего, эфир прервали и дали рекламу.

Однако приблизительно через 20 минут трансляцию возобновили. Эрдоган вернулся в студию, попросил прощения и сказал, что у него очень много работы и что он «простудил желудок».

Слухи о том, что был никакой не желудочный грипп, а самый настоящий инфаркт (да еще к тому же президента госпитализировали), очень быстро опроверг правительственный центр по борьбе с дезинформацией в Турции.

«С учетом того, что в Турции идет президентская кампания и 14 мая пройдут выборы, такого рода эксцессы вряд ли помогают Эрдогану победить, — высказывает свое мнение публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох. — Тем более, что у него и без этого беда с рейтингом: согласно некоторым опросам общественного мнения, он проигрывает лидеру объединенной оппозиции Кемалю Кылычдароглу 2 — 3% голосов.

Что означает для Украины проигрыш Эрдогана?

С одной стороны, Кылычдароглу более проевропейский политик. И в случае его победы на выборах, Турция возобновит попытки вступить в ЕС.

Напомню, что Турция уже много лет имеет статус страны-кандидата и по оценке экспертов она уже давно выполнила все условия Еврокомиссии. Проблема была лишь в полудиктатрских замашках самого Эрдогана.

Более прозападная Турция — это хорошая новость для Украины. Это с одной стороны. А с другой, именно Эрдоган занимает такую уникальную позицию, которая позволяет функционировать, например, “зерновой сделке”, вести какие-то челночные переговоры с Путиным и т.д. То есть я бы не взялся однозначно утверждать, что для Украины победа прозападных сил в Турции сейчас была бы желательна. Короче, поживем — увидим…»

«Ситуация для Эрдогана непростая: недавние опросы показывают совсем небольшой отрыв между действующим президентом и лидером оппозиционного лагеря, — пишут российские сми. — Если в результате голосования 14 мая не будет выявлен явный победитель, набравший больше 50% голосов, то назначается второй тур. Дата определена на 28 мая».