Человечеству угрожают супермикробы

К 2050 году до 10 миллионов человек в год будут умирать из-за резистентности к антимикробным препаратам, что сравнимо с текущими показателями смертности от онкологических заболеваний.

Об этом предупреждают авторы нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Резистентность и окружающая среда

Один из главных факторов распространения резистентности к антибиотикам – загрязнение окружающей среды фармацевтическими препаратами, а также побочными продуктами сельскохозяйственного производства. Оно, в частности, приводит к появлению и распространению так называемых «супермикробов» – штаммов бактерий, устойчивых ко всем известным антибиотикам.

Это означает, что существующие медицинские препараты в некоторых случаях не эффективны даже при лечении бактериальных инфекций с симптомами, которые можно описать как «умеренные». Резистентность к антимикробным препаратам отнесена Всемирной организацией здравоохранения к 10 самым большим угрозам здоровью населения.

«По подсчетам, в 2019 году 1,27 миллиона смертей во всем мире были напрямую связаны с лекарственно-устойчивыми инфекциями и 4,95 миллиона смертей – с бактериальной устойчивостью к противомикробным препаратам», – говорится в пресс-релизе ЮНЕП.

Эксперты также подсчитали, что экономические потери, связанные с распространением антимикробной резистентности, уже к 2030 году могут достигать 3,4 триллиона долларов ежегодно.

Тройной планетарный кризис

В ЮНЕП также говорят о «тройном планетарном кризисе», включающем в себя повышение температуры и экстремальные погодные явления, изменения в землепользовании, которые сказываются на микробном разнообразии почв, а также химическое и биологическое загрязнение окружающей среды.

«Загрязнение воздуха, почвы и воды подрывает право человека на чистую и здоровую окружающую среду. Те же самые факторы, которые вызывают деградацию окружающей среды, усугубляют проблему устойчивости к противомикробным препаратам. Последствия антимикробной резистентности могут разрушить наше здоровье и пищевые системы», — сказала Ингер Андерсен, Исполнительный директор ЮНЕП.

Эксперты ЮНЕП рекомендуют ряд мер по борьбе с резистентностью и загрязнением окружающей среды, в том числе укрепление международного и межведомственного сотрудничества и улучшение управления водными ресурами, чтобы предотвращать инфекции и снижать потребности в противомикробных препаратах. Они также предлагают ввести международные стандарты в этой сфере и выделять больше средств на борьбу с резистентностью.