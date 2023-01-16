Чего ждать от форума в Давосе?

Форум в Давосе пройдет в своем классическом варианте впервые за три года

Сессия Всемирного экономического форума открылась сегодня в швейцарском горнолыжном курорте Давос. Понедельник, по традиции, посвящен культурной программе — вечером пройдет награждение лауреатов премии Crystal Awards. Деловая повестка стартует во вторник, сообщает Интерфакс.

Последний зимний Давос прошел в январе 2020 года, надолго закрыв сезон массовых мероприятий: совсем скоро мир накрыла пандемия коронавируса. В 2021 году Давос прошел целиком в виртуальном формате, а офлайн-сессия в Сингапуре, запланированная сначала на май, потом на август, так и не состоялась. В 2022 году форум наконец прошел, но впервые за более чем 50-летнюю историю — в «летнем» варианте. Таким образом, классический январский Давос состоится впервые за три года.

Заметное отличие от форумов последних десятилетий — отсутствие российской делегации, не только официальной (политические руководители РФ приезжали в Давос неоднократно, но далеко не ежегодно), но и «бизнесовой».

Тема форума-2023 сформулирована так: «Сотрудничество во фрагментированном мире». В Швейцарии соберутся руководители десятков государств (хотя G7 в этот раз представит только один лидер — канцлер Германии Олаф Шольц) и международных организаций.

«Гвоздем» программы последнего зимнего Давоса был тогдашний американский президент Дональд Трамп. На сей раз уровень представительства США существенно скромнее (что, впрочем, не является чем-то необычным): делегацию Вашингтона возглавляют министр труда Марти Уолш и торговый представитель Кэтрин Тай.

Среди заметных событий первого делового дня Давоса, 17 января — выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Испании Педро Санчеса, сессия с участием президентов Польши и Литвы (к ним присоединится экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская), а также диалог с участием бывшего госсекретаря США, ветерана мировой политики Генри Киссинджера.

Олаф Шольц выступит перед аудиторией Давоса в среду, 18 января. На этот же день назначена сессия с участием генсека ООН.

Среди выступающих в четверг, 19 января — президенты Южной Кореи, Ирака, Азербайджана, премьер-министры Нидерландов, Греции, Грузии. В одной сессии сойдутся президент Сербии Александр Вучич и премьер Албании Эди Рама. На этот день также назначено выступление главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Из Пекина прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Последний день форума, как и всегда, увенчает сессия, посвященная перспективам мировой экономики. В ней примут участие глава МВФ Кристалина Георгиева и руководитель Европейского центробанка Кристин Лагард, компанию которым составит министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

Неизменно широкое представительство в Давосе у глобального корпоративного и финансового сектора. В форуме примут участие главы Microsoft, Intel, Enel, Repsol, Engie, Equinor, Schneider Electric, Pfizer, Moderna, Euroclear, BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank и других ведущих мировых компаний и банков.

В работе форума примут участие более 2,7 тысячи участников. Из 52 глав государств и правительств, заявленных на форум в этом году, 30 приедут из стран Европы. Согласно опубликованному ВЭФ списку приглашенных, на президентском уровне в Давосе будут представлены, в частности, Азербайджан, ДРК, Молдавия, Республика Корея, Танзания, Филиппины, Швейцария и ЮАР, на уровне глав правительств — Бельгия, Греция, Ирландия, Испания, Нидерланды, Тунис и Финляндия.

Согласно опубликованному накануне форума докладу ВЭФ о глобальных рисках, в ближайшие два года основную опасность будет представлять кризис роста стоимости жизни. На втором месте значатся природные катастрофы и экстремальные погодные явления, на третьем — геоэкономическая конфронтация.

Что касается прогноза на ближайшие 10 лет, то основными рисками эксперты назвали провал усилий по смягчению изменения климата и попыток адаптироваться к изменению климата. На третьем месте — природные катастрофы и экстремальные погодные явления. Обсуждению этого доклада в повестке дня форума посвящена специальная сессия.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию. Основы Всемирного экономического форума были заложены в 1971 году профессором экономики Клаусом Швабом.