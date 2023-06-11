Чего нельзя просить у Бога?

Ответ на этот вопрос в проекте «ТОП-5 вопросов священнику» дал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска иерей Андрей Ломакин.

— Категорически нельзя у Бога в молитве просить чего-то греховного. Например, когда человек знает, что он совершит грех и просит, чтобы Бог помог ему это сделать, это неправильно. Это греховно, и такая молитва осуждается.

В молитве мы должны просить о том, что содействует духовному благу, нашему и наших близких. А что такое духовное благо? В первую очередь, это соблюдение заповедей Божьих. Конечно же, не лишены мы и житейских нужд. Но когда просим о чем-то, казалось бы, совершенно житейском (чтобы Господь уладил наше материальное положение, помог решить вопрос с жильем, с работой и так далее), все равно мы подразумеваем, что это часть нашей благочестивой жизни, и ничто греховное в эту просьбу примешиваться не должно, — пояснил отец Андрей.