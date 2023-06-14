ChatGPT провел церковную службу в Германии

Ее посетили более 300 человек

В Лютеранской церкви небольшого баварского города Фюрте службу провел чат-бот ChatGPT, пишет Associated Press. Экспериментальную службу посетили более 300 человек. Проповедь стала частью протестантского собрания Евангелического Кирхентага, которое проходит раз в два года летом в разных местах Германии.

Искусственный интеллект появился перед прихожанами на экране над алтарем в образе темнокожего мужчины с бородой и призвал собравшихся прославить Господа.

Служба длилась 40 минут. Помимо проповеди, она включала в себя молитвы и музыку. Эксперимент был организован ChatGPT и 29-летним богословом и философом из Венского университета Йонасом Симмерлайном. «Я задумал эту службу, но, на самом деле, я, скорее, сопровождал ее, потому что около 98% создано машиной», — рассказал он.

По мнению Симмерлайна, искусственный интеллект справился со своей задачей, однако полностью заменить живого пастора он не сможет, потому что не знает прихожан. «Пастор находится в общине, живет с ними, хоронит людей, знает их с самого рождения. Искусственный интеллект не может этого», — подчеркнул философ.

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Италия стала первой страной, ограничившей ChatGPT

Итальянское ведомство по защите персональных данных (GPDP) временно ограничило использование на территории страны чат-бота ChatGPT. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

Решение принято из-за утечки в конце марта личных данных пользователей, среди которых разговоры и платежная информация.

У ChatGPT нет правовых оснований для «массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмов программы». Также в ведомстве заявили, что предоставляемая ChatGPT информация не всегда соответствует реальным данным.

Кроме этого, специалисты GPDP обратили внимание, что у «предназначенного для лиц старше 13 лет» чат-бота нет фильтров для проверки возраста. Из-за этого несовершеннолетние пользователи получают «ответы, абсолютно не соответствующие их степени развития и самосознания».

Таким образом, Италия стала первой страной, ограничившей использование чат-бота компании OpenAI.