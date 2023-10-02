Цены на сыр фета могут вырасти из-за последствий циклона «Даниэль» в Греции

Недавний циклон «Даниэль» нанес серьезный удар по греческой промышленности сыра фета. Последствия стихии могут привести к увеличению цен на этот популярный продукт.

В результате затопления, вызванного штормом «Даниэль», погибло множество животных, которые обеспечивали молоком производство сыра фета. Это привело к снижению объемов производства молока и, следовательно, к возможному снижению поставок сыра на рынок.

Регион Фессалия, который является одним из важнейших поставщиков молока для производства греческого сыра, пострадал в результате наводнения. Около 40% греческих производителей мягкого сыра получают молоко из этого региона. Около 80 тысяч коз и овец погибли, а множество земель, используемых для выращивания кормовых культур, были затоплены.

Эксперты предупреждают, что дефицит сыра фета может сказаться не только на Греции, но и на мировом рынке, так как Греция является одним из крупнейших поставщиков этого продукта. Снижение производства молока и увеличение стоимости кормов для животных могут привести к росту цен на сыр фета как внутри страны, так и за ее пределами.