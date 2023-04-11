Цены на какие лекарства будут регулировать?

В Беларуси возобновлена регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарства.

«В течение 3 месяцев будет определен перечень лекарственных препаратов, в отношении которых будет осуществляться регистрация цен, — сообщает Минздрав. — Также будет определен порядок регистрации этих цен, при этом основным критерием будет сравнение цены конкретного лекарственного препарата с ценами на препараты сравнения.

Предполагается что в качестве препаратов сравнения в зависимости от условий, будут выступать лекарственные препараты с таким же торговым наименованием, представленные на рынках стран сравнения. Так называемое внешнее референтное ценообразование. Либо лекарственные препараты с таким же международным непатентованным наименованием (действующим веществом), представленные на рынке Республики Беларусь — внутреннее референтное ценообразование.

Такой подход позволит повысить эффективность контроля за формированием цен на лекарства отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Республики Беларусь, будет способствовать более справедливому уровню цен на лекарственные препараты».