Они снизились быстрее, чем ожидалось, — заявила председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

По сравнению с августовским пиком в 350 евро за мегаватт-час, цены на газ в Европе в этом месяце упали на 80 процентов, сказала фон дер Ляйен сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Европа преодолела свою зависимость от ископаемого топлива из России и заменила около 80 процентов российского трубопроводного газа, — передает слова чиновницы aussiedlerbote.de. — Кроме того, газовые хранилища были заполнены, а спрос сократился – более чем на пятую часть в период с августа по ноябрь».

Напомним, что когда началась война в Украине, газ стоил около 120 евро за мегаватт-час. Во вторник утром цена составляла от 50 до 60 евро за мегаватт-час. Одной из причин этого является мягкая зима.