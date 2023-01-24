Европа преодолела свою зависимость от ископаемого топлива из России, считает председатель Комиссии ЕС фон дер Ляйен. Заполненные газовые хранилища также оказывают благоприятное воздействие на цены.

По сравнению с августовским пиком в 350 евро за мегаватт-час, цены на газ в Европе в этом месяце упали на 80 процентов, сказала фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Это ниже, чем до войны в Украине».

В качестве причины такого развития событий фон дер Ляйен назвала совместные усилия ЕС. Европа преодолела свою зависимость от ископаемого топлива из России и заменила около 80 процентов российского трубопроводного газа, сказала она. Кроме того, газовые хранилища были заполнены, а спрос сократился – более чем на пятую часть в период с августа по ноябрь.

На фоне войны в Украине и резкого сокращения поставок российского газа в Европу цена на газ стремительно росла в 2022 году, достигнув пика в августе. Когда в феврале прошлого года началась война в Украине, газ стоил около 120 евро за мегаватт-час. Совсем недавно, цена составляла от 50 до 60 евро за мегаватт-час. Одной из причин этого является мягкая зима.

Зря кололи дрова…

Телекартинка, как 14 сентября 2022 года Александр Лукашенко с бизнесменом Сергеем Тетериным кололи дрова, прокручивалась по БТ много раз.

Глядя, на впечатляющие кругляки, Тетерин, помнится, заметил:

– Хорошие…

– Хорошие, – подтвердил Лукашенко. – Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям! Может, и они когда-то нам помогут.

– Александр Григорьевич, вы думаете обо всех. И о Европе, и обо всей планете, – будто произнося тост, торжественно отозвался Тетерин.

– Ну а как?! – развел руками Лукашенко. – Мы же центр Европы, хвастаемся этим…

Честно говоря, мне сюжет напоминал юмористическую сценку из некогда популярной программы «Городок». Хотя знаю по разговором с некоторыми людьми, они, наглядевшись телевизора, не видели в рассказах о замерзающей Европе ничего смешного. И уж тем более не видели этого провластные пропагандисты.

Небезызвестный Игорь Тур, не разобравшись толком дрова рубят или все-таки колют, бодро рапортовал, что минутный ролик с Лукашенко и Тетериным набрал миллионы просмотров на различных интернет-платформах и демонстрировался в сюжетах телеканалов разных стран. А все почему? Потому что Александр Лукашенко, по его мнению, «затроллил всю европейскую демократию, все увереннее замерзающую из-за собственных антироссийских санкций».

«Чем вы будете топить, дровами? – спрашивал когда-то Путин. Вот, время пришло, и та шутка больше не смешная для Европы. Ведь за дровами из Беларуси и других, как они уверяют, изолированных стран, придется придти. Потому что советы немножко померзнуть ради Украины и чуть реже мыться горячей водой ради Зеленского вряд ли объединят Евросоюз и его граждан», – убеждал всех и себя самого Игорь Тур.

Беларусь, кстати, действительно предлагает дрова на экспорт. Из дуба, граба, березы, ольхи, сосны, осины… Но если бы случился резкий скачок такого экспорта, то, поверьте, об этом власти давно бы отрапортовали. Увы…

Кстати, в ставшем знаменитом ролике, Лукашенко и Тетерин кололи дрова из ели.

– Елка, она такая тягучая, – сопя от усилий, рассуждал Тетерин.

– Тягучая… – согласился Лукашенко. – Но, слушай, Европе не выбирать сейчас: елка, березка… Им главное, чтобы тепло было… Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда (президент Польши. – Прим.) и Моравецкий (премьер-министр Польши. – Прим.) не замерзли…

— Ну, это же наши соседи…

— Может, одумаются…

И если в исполнении Александра Лукашенко была демонстрация заботы о польских крестьянах и рабочих, то у одиозного Андрея Муковозчик в «СБ: Беларусь сегодня» получилось именно по поводу «богачей». Дуду, Моравецкого, Макрона (президент Франции. – Прим.), Урсулу фон дер Лайен (председатель Еврокомиссии. – Прим.) он сделал героями своего варианта «современного европейского романа». На роман это, конечно, не тянет. Не тянет даже на анекдот. Впрочем, судите сами.

«Из окон дворца-новодела доносился визгливый голос Дуды: «Моравецкий! Вы, cholera jasna, обещали мне, что газа хватит до весны! Вы, kurwa mać, говорили нации, что бензин вы отберете в Украине! Вы, psia krew, обманули и меня, и нацию?!»

Заикаясь то ли от волнения, то ли от холода, голос, похожий на Моравецкого, блеял в ответ дрожащим тенором:

Ах, пани, панове… ах, пани, панове…

Ах, пани, панове, тепла нет ни на грош.

Что было, то сплыло, что было, то сплыло,

Что было, то сплыло, того уж не вернешь.

А перед окном мужики деловито рубили дрова».

Что сказать? Некоторые польские ругательства Муковозчик знает. Знаком даже с творчеством Булата Окуджавы (это именно его стихи). А вот с политическими и экономическими прогнозами не получается. Сбываются у набившего оскомину Муковозчика они с точностью до наоборот. Ну, не замерзла Польша, не замерзла Европа, все действующие лица его «романа» остаются на своих постах, а об уровне комфорта жизни европейцев, как вы понимаете, нам остается только мечтать.

Надо ли говорить, что прогнозами «пальцем в небо» у нас отметились многие оплачиваемые пропагандисты?

Марат Марков на ОНТ еще недавно рассказывал, что из-за дефицита газа европейцы этой зимой не будут мыться. А Иван Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании, даже дальше пошел и «процитировал» по этому поводу главу МИД Германии Анналену Бербок.

«Знаменитая глава МИД Германии Бербок вот что заявила: “Уж лучше я буду пахнуть как бездомный, чем буду лить воду на мельницу Путина в душе”. Глава МИД Германии не моется в душе, я надеюсь, что она хотя бы не пахнет пока, обтирается», – рассказал Эйсмонт в эфире «Клуба редакторов». Хотя на самом деле, «попахивала» тут цитата. Потому что ничего такого глава внешнеполитического ведомства Германии не говорила. Это был фейк российской пропаганды.

Впрочем, к чему я цитирую всю эту чушь, которая, откровенно говоря, не стоит ничего, кроме высмеивания?

А к тому, что на основе подобного «политического анализа и прогноза» у нас строится государственная политика. Как результат – уже на самом верху власти беспокоятся о замерзающей Европе не как о явлении, придуманном в головах пропагандистов, а как о чем-то реальном. И в этом смысле миллионы просмотров сюжета с «рубкой дров», которыми похвалялся Игорь Тур, становятся, мягко говоря, очень сомнительным комплиментом. Потому что баба Маня, сидящая у телевизора, может быть внушаемой и доверчивой. Но не человек, являющийся одним из самых опытных политиков на территории СНГ…

Есть ощущение, что хвост начал вилять собакой. И уже пропаганда определяет политику, а не наоборот.

Но все-таки, почему мы всю осень слышали про грядущий энергетический кризис в Европе, холод в домах, отсутствии горячей воды? Да все просто. Процитируем того же Игоря Тура.

«Как бы ни выкручивали санкции на Западе, рано или поздно Берлин, Париж и Брюссель придут в точку, где их люди вынудят политиков покупать российские энергоресурсы или напрямую, или через посредников. Потому что холодные батареи горячие популистские сердца остужают очень быстро», – обещал он.

Но не сбывается! И батареи в Европе не холодные, и сердца не остыли. Подавляющее большинство граждан Евросоюза поддерживают дальнейшую поддержку Украины, которая мужественно сражается против российских агрессоров. Об этом, как сообщает издание Politico, свидетельствуют результаты последнего опроса «Евробарометра».

На вопрос, одобряют ли они позицию блока по поддержке Украины, 74 процента ответили «да», а треть сказали, что они «решительно» одобряют.

Почти столько же – 73 процента – сказали, что они согласны с финансовой, военной и гуманитарной помощью ЕС Украине, а также с санкциями против России.

Да, в разных странах ситуация разная. Поддержка Украины со стороны ЕС пользуется большей популярностью в скандинавских странах, Нидерландах, Ирландии и Португалии, где ее одобряют более 90 процентов населения. А вот в Греции, Словакии, Болгарии и на Кипре меньше половины граждан заявили, что одобряют действия ЕС в отношении Украины. Но на то она и демократия, чтобы мнения были разными.

В любом случае, если говорить о Евросоюзе, то консенсус по поводу отношения к тому, кто развязал войну, неоспорим. А вот белорусским властям следовало бы задуматься над тем, почему не сбываются их прогнозы. Ни по поводу скорой победы России в этой войне, ни по поводу того, что «сытые европейцы не встанут с диванов и ничем не пожертвуют ради какой-то Украины», ни по поводу того, что Европа замерзнет, а европейцы взбунтуются против своих правительств и вынудят отменить санкции.

Да и вообще, стоит задуматься над тем, почему мы, считая себя европейцами и даже центром Европы, объявили войну европейским ценностям? Правильно ли это? Ради кого? Ради чего?

Светлана КАЛИНКИНА.

Публикация из № 6 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.