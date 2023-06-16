Центр по изучению ШОС создадут в БГУ

Центр по изучению деятельности Шанхайской организации сотрудничества создадут в БГУ.

«Такое решение обусловлено подписанным в Китае соглашением об открытии в БГУ Исследовательского центра Китайско-ШОСовской торгово-экономической академии Университета Циндао, — сообщает пресс-служба университета. — Подписи под документом поставили ректоры БГУ Андрей Король и Университета Циндао Ся Дунвэй».

Центр будет работать на базе ФМО БГУ: «Функционирование центра охватит несколько направлений. Образовательное, научное, международное взаимодействие предполагает проведение международных конференций, форумов и выступлений экспертов для оказания интеллектуальной поддержки ШОС, странам-участникам программы «Один пояс, один путь». Также соглашение прописывает организацию академического обмена студентами для совместного обучения; разработку программ по совместной подготовке специалистов».

Кстати, в БГУ обучается свыше трех тысяч китайских граждан. Это 30 % от всей численности студентов из Китая, которые учатся в Беларуси.