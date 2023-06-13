«Целовались, как шальные»: Юлия Высоцкая рассказала, к кому поехала из минского аэропорта

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая на днях приезжала в Минск, чтобы поздравить с днем рождения преподавателя своего курса в Белорусской академии искусств Лидии Алексеевны Монаковой.

«Она родилась 8 июня, но не всем просто выбраться в будний день, так что отмечали мы в субботу, 10-го, — рассказала Юлия Высоцкая. — Собрался весь наш курс, выпуска, страшно сказать, 1995 года. Не доехали только 4 человека. Было очень душевно, трогательно, радостно. Как свежего воздуха наглоталась!

Начали с того, что прямо из аэропорта поехали к Эдику Трухменеву. Я организовала персики и шампанское, и мы делали «Беллини» и просто обнимались, целовались, как шальные, смотрели друг на друга, не могли оторваться. Потом к четырем часам поехали в Академию, чтобы сделать сюрприз Лидии Алексеевне, у которой сейчас идет сессия, — она по-прежнему в строю, ей 84 года, но она работает.

Мы вспомнили этюд с газетами под музыку Таниты Тикарам нашего первого курса и показали его Лидии Алексеевне прямо там, в фойе, когда она спустилась. А когда поднялись в нашу аудиторию, сюрприз ждал уже нас. Лидия Алексеевна поставила нас на площадку (Инну Алексееву, Эдика Трухменева и меня), и мы делали импровизации — этюды, когда даются предлагаемые обстоятельства, а дальше, отталкиваясь от них, ты импровизируешь.

Это был такой прекрасный адреналиновый шок, взбучка, встряска! Вернуться в ту же аудиторию, с теми же партнерами. Пережить моменты поиска единственно правильного действия и восприятия ситуации. В общем, нас трясло еще долго. А меня не отпускает до сих пор, хотя я уже в Москве…»