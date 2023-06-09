Целлюлозу будут закупать в России

Но будет это лишь в том случае, если не хватит складских запасов. Их должно хватить еще на месяц.

Пока, как сообщает концерн «Беллесбумпром», перерабатывающие картонно-бумажные предприятия страны работают в штатном режиме: «Имеющиеся складские запасы целлюлозы, как непосредственно на Светлогорском ЦКК, так и предприятиях, выпускающих бумагу и картон, позволят бесперебойно обеспечивать производственный процесс на протяжении месяца.

В данный момент на Светлогорском ЦКК ведутся ремонтно-восстановительные работы. В случае необходимости дополнительные объемы целлюлозы будут закупаться в Российской Федерации».