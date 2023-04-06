Cборную Беларуси по футболу санкции не коснутся. Но не все так просто

29 июня исполком УЕФА вернется к «белорусскому вопросу».

Как известно, на днях во время 47-го конгресса УЕФА, который проходил в Лиссабоне, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин был переизбран на новый четырехлетний срок.

Также во время пресс-конференции по итогам конгресса у Александра Чеферина спросили, будут ли белорусские футбольные команды исключены так же, как российские, из международных турниров.

Напомним, что сейчас и сборная Беларуси по футболу, и белорусские клубы могут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА, но домашние матчи должны проходить без зрителей и не на территории страны.

«Мы обсуждали этот вопрос на конгрессе, — ответил Александр Чеферин. — Но решение будет принимать исполнительный комитет и никто больше. Мы решили, что мы не можем провести соревнования среди девушек до 19 лет на территории Беларуси и подтвердили это. Другого места для этого турнира пока нет.

По поводу остального мы будем смотреть за развитием ситуации. 29 июня будет исполком, и мы будем решать этот вопрос».

Таким образом, сборная Беларуси продолжит участие в отборочном турнире Евро-2024. 16 июня национальная команда сыграет со сборной Израиля, а 19 июня встречается с Косово.

Какое решение примет исполком УЕФА 29 июня — время покажет.