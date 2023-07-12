Cамый масштабный со времен «холодной войны»: в НАТО утвердили новый план обороны

В рамках саммита в Вильнюсе страны НАТО согласовали новый план по усилению собственной обороны. Он содержится на 4000 страниц. Организацию ждут самые масштабные перемены за последние несколько десятилетий.

Большая часть документа засекречена. Однако некоторые детали страны-члены смогли озвучить.

Издание The Economist новый план НАТО назвало «самым всеобъемлющим со времен холодной войны».

В новой стратегии определены три ключевых направления, где НАТО намерено усиленно противостоять угрозам. Это Атлантика и Европейская Арктика под условным названием «Север», Центральная Европа со странами Балтии — «Центр», а также Черноморье и Средиземноморье — «Юг». План предусматривает увеличение сил высокой готовности с 40 тысяч, которые имеются сейчас, до 300 тысяч человек на суше, в море и в воздухе. При этом 100 тысяч будут на постоянной основе оберегать приграничье НАТО, остальные 200 тысяч — находиться в местах постоянной дислокации на случай угрозы.

Согласована также переброска большого количества военной техники на территории стран НАТО, которые граничат с Россией. В основном, речь идет о ПВО и авиации.

План предусматривает также увеличение в НАТО артиллерийского компонента. Это «заслуга» войны в Украине, которая показала высокую эффективность артиллерии в боевых действиях.

В документе также озвучены пять приоритетов НАТО:

— создание сухопутных сил, основой которых станут тяжелые бронетанковые бригады;

— усиление противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе фронтовой; — наращивание артиллерии и ракетных установок;

— защищенная связь на фронте;

— материально-техническое обеспечение.

Страны-члены НАТО договорились нарастить свою военно-оборонную промышленность для обеспечения сил реагирования всем необходимым. Члены Альянса будут каждый год инвестировать в оборону не менее 2% своего ВВП.