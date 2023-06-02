Бывший мэр Гродно ушел не на пенсию, а на завод

Экс-председателя Гродненского горисполкома Мечислава Гоя сегодня поблагодарили за активную работу, вручили грамоты от Гродненского областного исполнительного комитета, областного Совета депутатов и городского Совета депутатов и … проводили.

Как сообщает телеканал «Гродно-плюс» Гой останется работать в системе управления Гродно, но уже руководителем одного из предприятий города.

Сегодня же в Гродно был представлен новый руководитель горисполкома, им стал бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

Мечислав Гой руководил Гродно 9 лет. Он начинал свою карьеру с должности главного инженера колхоза, некоторое время также возглавлял Сморгонский райисполком.