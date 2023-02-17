Бывший гендиректор «Полоцк-Стекловолокно» судится с предприятием

Иск к ОАО «Полоцк-Стекловолокно» о восстановлении на работе и о компенсации морального вреда подал бывший генеральный директор предприятия Роман Близнев.

Согласно информации портала «Электронное судопроизводство», первое заседание по этому делу в суде Полоцка и Полоцкого района состоялось 8 февраля, второе – 14 февраля.

Примерно через полтора года после согласования его на должность генерального директора поползли слухи о серьезных неприятностях, случившихся с Близневым с подачи правоохранительных органов. Сейчас обязанности генерального директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» исполняет Виктор Коток. Но и Близнев, надо понимать, с неприятностями разобрался, коль решил судиться.

Кстати, в 2021 году Близневу было присвоено звание «Человек года Витебщины», к этому времени он уже 20 лет работал на «Полоцк-Стекловолокне».

Роман Близнёв окончил СШ №13 Новолоцка, а затем в ПТУ №233 химиков получил профессию оператора получения непрерывного стекловолокна и пришел на «Полоцк-Стекловолокно» рабочим. После этого окончил факультет химической технологии и техники Белорусского государственного технологического университета. В 2001 году он занял должность инженера-технолога в лаборатории по нитям и ровингам. Затем был начальником участка выработки в цехе №7, затем заместителем начальника цеха №12 по технологии. В 2008 году Роман Близнев окончил Академию управления, а в 2011 году его назначили главным инженером предприятия. В 2015 году Близнев стал первым заместителем генерального директора-главным инженером ОАО «ПСВ», а 1 мая 2021 года был согласован на должность генерального директора.

Нина ЖВИРКО.