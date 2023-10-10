Бывшему заместителю министра обороны на Украине вручили подозрение в закупке некачественных бронежилетов

Силовые службы на Украине вручили подозрение бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и экс-главе одного из департаментов Богдану Хмельницкому. Причиной этого стало приобретение некачественных бронежилетов на сумму 250 миллионов гривен за границей, с нарушением процедур контроля качества.

Ранее Шаповалов был подозреваем в мешающем воздействии на деятельность Вооруженных сил Украины в связи с приобретением несоответствующего стандартам боеприпасов на миллиард гривен. Теперь к нему предъявили еще одно обвинение — в растрате государственного имущества.

На данный момент и Шаповалов, и Хмельницкий уволены и находятся в СИЗО.

Также стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги и главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо. Причиной стали махинации с продажей земельных участков в центре города.