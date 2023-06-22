Был в наушниках: в Поставах поезд сбил 26-летнего мужчину

Он в реанимации…

«Инцидент произошел в Поставах вечером 21 июня, — сообщает УВД Витебского облисполкома. — На железнодорожном переезде по улице Чехова пассажирский поезд травмировал 26-летнего сельчанина. В результате наезда мужчина получил множественные раны головы, груди и ног. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию местной больницы.

По предварительной версии, мужчина шел по путям в наушниках слушал музыку. По словам машиниста, он заметил человека, который был на пути состава и несколько раз подавал звуковой сигнал. Однако, пешеход его не услышал. После столкновения поезд остановился, и задержка в движении составила 16 минут.

УВД Витебского облисполкома напоминает, что любое пренебрежение правилам безопасности на железнодорожных объектах может привести к тяжелым увечьям или смерти. Будьте предельно осторожными вблизи путей и ни в коем случае не ходите по ним!»