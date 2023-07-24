Бузова передумала ехать в Брест

Брестский горисполком опубликовал программу празднования Дня города — выступления Ольги Бузовой там нет. Главным хэдлайнером концерта значится группа 5sta Family.

Хотя еще в марте российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова опубликовала гастрольный график на 2023-й год. И в нем на 29 июля был обозначен именно Брест.

Но вскоре появились слухи, что это были всего лишь предварительные договоренности. Так и оказалось.

Насколько известно, Бузова сейчас находится очень далеко от Бреста — в Южной Африке. Российский телеканал ТНТ там ведет съемки второго сезона экстремально-приключенческого проекта «Новые звезды в Африке». Ведущие — Ольга Бузова и Михаил Галустян. Таким образом, Бузова берегам Буга предпочла берега Лимпопо.