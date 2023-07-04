Будет ли в Беларуси налоговая амнистия?

Концепцию налоговой амнистии разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед во время VIII заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Екатеринбурге.

Она предусматривает освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов. В определенной мере это будет способствовать предупреждению коррупционных преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов, считает Андрей Швед.

В Беларуси о необходимости налоговой амнистии экономисты говорят уже не первый год, но государство предпочитало находить неплательщиков и жестоко их карать.

Между тем наши союзники налоговую амнистию проводили.

Так, с 1 марта 2007 года по 1 января 2008 года такую компанию провела Россия. Физические лица и индивидуальные предприниматели могли задекларировать свои доходы в упрощенном порядке. При этом требовалось заплатить 13% подоходного налога. Правда, опыт России признали не очень удачным: россияне доброй воле государства не поверили и не многие стали раскрывать свои незаконные доходы.

А вот в Казахстане налоговая амнистия (и не одна) была признана вполне успешной. Первая, в 2001 году, принесла экономике 480 миллионов долларов. Тогда физическим лицам предоставлялось право разместить в банках на специальных счетах суммы ранее незадекларированных доходов без уплаты налогов и штрафов. Это способствовало улучшению делового климата и сокращению теневого сектора экономики.

Вторая амнистия прошла в 2006–2007 годах. Плательщикам предложили легализовать денежные доходы и собственность, приобретенную с нарушением законодательства, выплатив 10% стоимости легализованной суммы. Амнистия принесла экономике 6,8 миллиарда долларов.

Третья налоговая амнистия прошла в 2015 году, и доходы от ее проведения составили 6,12 миллиарда долларов. Средства, задекларированные в ее рамках, можно было без уплаты налога разместить в банковском секторе на три года, конвертировать в гособлигации, облигации банков, направить на приватизацию. Таким образом без ущерба для владельцев деньги были возвращены из теневого сектора в легальный. И нарушители-налогоплательщики, по сути, стали инвесторами национальной экономики Казахстана.

Какой путь будет избран в белорусской концепции налоговой амнистии, Андрей Швед не намекнул. Но в любом случае, выбирать есть из чего. И даже есть опыт, на котором можно учиться.