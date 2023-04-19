Будет ли в Беларуси цифровой рубль?

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур рассказал о перспективах.

«Сейчас практически все центральные банки уделяют внимание новому феномену — цифровой валюте. По нашей информации, уже около сотни центральных банков находятся на стадии изучения, подготовили концепции либо уже проводят пилотирование. Это действительно новое явление, которое связано с развитием современных технологий», — приводит belta.by его слова.

Цифровая валюта центральных банков рассматривается как некая новая форма денег.

«Есть наличные деньги, очень активно пользуемся безналичными. Цифровая валюта ближе к безналичным деньгам, но еще и с возможностью выполнять определенные функции наличных денег. То есть она может использоваться не только в режиме онлайн, но и в режиме оффлайн», — пояснил председатель правления Нацбанка.

Нацбанк разработал и утвердил концепцию в отношении белорусского цифрового рубля. «Проводим работы по выстраиванию демоверсии, платформы, чтобы опробовать ее. Смотрим и на опыт работы Центрального банка России, чтобы учиться на чужих ошибках и не допускать своих. К концу года мы должны, проведя дискуссии и консультации, определиться по поводу целесообразности и возможности внедрения цифрового рубля в нашей стране. Решение будет приниматься на уровне главы государства», — сообщил Павел Каллаур.

По его словам, так как это новая, третья форма денег, ее введение потребует изменений в законодательстве — в Гражданском, Банковском, Налоговом кодексах, бюджетном законодательстве. «Если будет принято решение, то нужно будет провести пилотный проект, чтобы убедиться, что подходы работают. Эксперимент с узким кругом участников — банков и физических лиц», — отметил председатель правления Нацбанка.

«Так что мы не отстаем от современных подходов, трендов и в то же время спокойно работаем, без поспешности. В принципе, для нас наибольший интерес эти технологии будут представлять в трансграничных платежах. Если другие страны будут внедрять цифровую валюту, то мы должны быть готовы состыковать наши системы, чтобы наши граждане и юридические лица получали услуги высокого уровня», — подчеркнул Павел Каллаур.

По его словам, сейчас в трансграничных платежах цифровые валюты не используются, страны проводят эксперименты, отрабатывается стыковка платежных систем.