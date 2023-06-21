В СССР были кандидаты в члены КПСС, а будут ли кандидаты в члены партии «Белая Русь»?

Руководители партии «Белая Русь» всячески отрицают, что это «партия чиновников». Хотя в то же время не скрывают, что партия хочет стать карьерным лифтом для сторонников действующей власти.

Напомним, что именно так было в СССР, когда на ответственные посты назначались только члены КПСС. За очень и очень редким исключением.

В этой связи в государственных СМИ выясняют вопрос: а как вступить в партию «Белая Русь»?

В частности, ведущие «Радио-Минск» спросили об этом председателя Минской городской организации «Белой Руси» Наталью Воронову.

Вопрос: Допустим, в вашу партию захочет вступить человек, который не связан с работой в госструктурах. Будут ли какие-то фильтры? В СССР, например, прежде чем быть принятым в партию, нужно было пройти кандидатский стаж. Этот статус мог длиться не один год…

— Участие в нашем общественном объединении (напомним, что с 2007 года существует провластное общественное объединение «Белая Русь») уже само по себе является фильтром. Во всех остальных случаях я за то, чтобы кандидат на вступление в партию обязательно брал рекомендации и поручительство у нескольких партийцев.

— А как станете отсеивать тех, кто будет идти в ряды партии исключительно с меркантильными целями?

— В политику все так или иначе приходят с собственными целями. Партия планирует уделять большое внимание карьерному росту своих членов, их обучению, развитию политической грамотности и формированию политического сознания, — ушла от ответа Наталья Воронова.

Судя по всему, она этого просто не знает. Впрочем, как и утвержденного Минюстом устава партии «Белая Русь», в котором ни поручительств, ни рекомендаций, ни обязательного участия в деятельности одноименного общественного объединения не предусмотрено.