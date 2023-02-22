«Будем дружить домами»

Как в Абхазии комментируют визит Аслана Бжания в Минск.

Вот что пишет портал новостей Кавказа.

«Встретив в Минске Аслана Бжания, Александр Лукашенко зафиксировал планку в белорусско-абхазских отношениях. Включения новых членов в проект Союзного государства России и Беларуси пока не будет. Хотя в Москве на это очень сильно надеялись.

Всю прошлую неделю российские эксперты активно прогнозировали начало новой вехи в проекте Союзного государства. Одновременный визит в Москву президентов Беларуси, Абхазии и Южной Осетии наталкивал на мысли, что такая синхронизация приезда в столицу России трех президентов – не простое совпадение, а весьма очевидный знак того, что Абхазия и Южная Осетия войдут в Союзное государство.

Неизбежность такого расширения Союза подогревалось ожиданием президентского послания Владимира Путина, которое — при отсутствии какой-либо конкретики, каким же будет хотя бы в тезисах это обращение — изначально обросло сенсационным ореолом.

Однако, когда наступил час Х, то есть день, когда президент Владимир Путин озвучил свое послание, все встало на свои места. Ничего про новую конфигурацию Союзного государства российский президент в своей речи не сказал. Более того, гипотетические участники этого проекта – в частности, лидеры Беларуси и Абхазии – были уже не в Москве, как бы подтверждая, что все это досужие разговоры и не более.

Аслан Бжания в этот день оказался в Минске в гостях у Александра Лукашенко. Так сказать, прибыл с «ответным визитом». В прошлом году Лукашенко неожиданно посетил Абхазию, а сейчас Аслан Бжания приехал к Лукашенко.

«Почему не должны мы в гости друг к другу ездить? Вот я задаюсь этим вопросом, никак не могу понять, зачем надо обострять отношения на этой почве. Наоборот, должны склеивать наши отношения. Мы не гигантские государства, чтобы делить какие-то страны и народы. Нам надо ближе быть друг к другу в это сложное время. И Тбилиси, и Сухум, и Минск. Все должны как-то склеиваться, стремиться друг к другу. Я в этом плане рассматриваю ваш визит в Беларусь и еще раз благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание и приехали к нам».

Этим коротким спичем, обращенным вроде бы к Аслану Бжания, но в реальности – к совсем другим игрокам, Александр Лукашенко еще раз подтвердил реноме самого гибкого дипломата на постсоветском пространстве.

Тбилиси, а заодно и коллективный Запад, он успокоил, что приезд абхазского президента не означает дальнейшее признание государственности Абхазии – это всего лишь ответный визит вежливости, воспользовавшись которым «я попытаюсь вас помирить».

Москву, которая рассчитывала на признание Абхазии со стороны Минска, так как без этого республику никак не включить в союзный проект, он успокоил многозначительной фразой про склеивание треугольника «Тбилиси-Сухум-Минск». Мол, Кремль не гони лошадей, зачем ограничивать перспективы расширения союза маленькой Абхазией? Если немного поработать, можно и Грузию завлечь.

Тбилиси и Западу была посвящена и другая фраза про находящегося под стражей Михаила Саакашвили: «Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это был президент все-таки. Поэтому, ну, доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично».

То есть грузинским властям он намекает, что и у него в рукаве есть на всякий случай «козырь», а Брюсселю, наоборот, – мол, хлопочу по вашему вопросу.

Ну, а президент Абхазии, в любом случае, должен быть доволен – Лукашенко сразу это понял.

Еще год назад Аслан Бжания был бы счастлив, если бы Минск признал государственность Абхазии. Но сейчас, когда «специальная военная операция» растянулась до степени бесконечной войны, ДНР и ЛНР вошли в состав России, а проект Союзного государства стал восприниматься как некий промежуточный этап к воссозданию СССР-2, может, и не стоит спешить.

Для Бжания, которого на родине и так обвиняют в готовности поделиться суверенитетом, сейчас спешить с участием в новых геополитических проектах, опасно. Дома могут не понять. Пока достаточно и экономических связей с Республикой Беларусь. Да и с Лукашенко, хоть он и не признает Абхазию, «будем дружить домами».