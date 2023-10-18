Британский премьер отказался призывать к прекращению огня в Газе после удара по больнице

Премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, отказался призывать к прекращению огня в секторе Газа после удара по больнице Аль-Ахли. Он подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону и борьбу с терроризмом, призывая израильские вооруженные силы соблюдать международное право и принимать меры предосторожности, чтобы избежать ударов по гражданским лицам.

Говоря об ударе по больнице Аль-Ахли, премьер рекомендовал не делать поспешных выводов о том, кто несет ответственность за инцидент, и отметил, что британские спецслужбы проводят анализ свидетельств для установления фактов. Сунак также сообщил о встречах с высшими советниками по национальной безопасности и разведывательного комитета.