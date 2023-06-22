Бразилия хочет вернуть белорусский калий

Бразильские дипломаты делают все возможное, чтобы возобновить поставки белорусских калийных удобрений на рынок своей страны. Об этом рассказал посол Бразилии в Беларуси Бернард Жорг Леопольд Де Гарсия Клингл во время открытия выставки «Свидание с Бразилией» в культурном центре «Фестивальный» в Гродно.

Отвечая на вопрос о трудностях, с которыми сталкивается Бразилия при поставках удобрений из Беларуси, дипломат сказал, что его страна решительно протестует против несправедливых и однобоких санкций, введенных Западом, сообщает Sputnik.by.

При этом он подчеркнул, что Беларусь и Бразилия – это дружественные страны, и им всегда удавалось поддерживать большой торговый оборот.

«Во многом он сконцентрирован на калийных удобрениях со стороны Беларуси и также на поставках самолетов со стороны Бразилии. Одна из моих задач –поддерживать, чтобы этот торговый поток был беспрерывным. Это достаточно непростая задача, но мы будем прилагать все возможные усилия, чтобы повернуть назад те действия, которые были вызваны санкциями», – сказал посол.

Однако работа дипломатов должна заключаться не только в том, чтобы возобновить поставки белорусских калийных удобрений, но и в том, чтобы расширить товарооборот между странами на другие сферы, обратил внимание Жорг Леопольд Де Гарсия Клингл. Например, потенциал взаимного сотрудничества видится в химической сфере, которая сильна как в Бразилии, так и в Беларуси, в сфере медицины, торговле фруктами и другими товарами, добавил он.

Посол предположил, что даже если санкционные барьеры удастся преодолеть, цены сохранить на прежнем уровне не получится — они вырастут.

«Большое влияние оказали санкции на стоимость удобрений и продовольствия. Продукция – удобрения из Беларуси – хорошего качества. Но стоимость этих удобрений из Беларуси на 20-30 процентов ниже, чем аналогичные удобрения из других стран. Мы даже думаем, что при условии, что нам удастся преодолеть существующие трудности, нам уже не удастся сохранить те цены, которые были раньше. Также и потому, что Беларуси были навязаны многие логистические трудности извне», – сказал бразильский дипломат.

Санкции, касающиеся белорусского калия, были введены рядом стран весной 2022 года. С 1 апреля прекратил закупку калия в Беларуси крупный производитель сельхозудобрений из Норвегии Yara. До этого белорусские предприятия калийной отрасли были включены в санкционный список США.

Кроме того, транзит удобрений из Беларуси по своей территории в порты прекратила Литва.