Брата проиграли в карты и убили, сын умер в тюрьме из-за наркотиков. Драмы «Песняра» Владимира Мулявина

Народный артист СССР прошел огромную школу, прежде чем создал ВИА «Лявоны», который в 1970-м переименовали в «Песняры». В ансамбле выступал и брат Владимира Мулявина Валерий, для которого гастроли лета 1973-го оказались последними…

На днях на одном из российсикх каналов начали показывать фильм «За полчаса до весны», повествующий об уникальном пути Владимира Мулявина и легендарных «Песняров». Девятисерийная киносага охватывает три десятилетия, демонстрируя три этапа становления худрука коллектива от знакомства с музыкой в 50-х до громкой славы 70-х.

«Мне кажется, Владимир Мулявин заражал людей своим авантюризмом, энергией как будто детской. И он шел напролом. Играл рок в фольклорном стиле. Рок! В то время, когда это было абсолютно невозможно, запрещено. Был непрофессиональным певцом и сколотил группу, которая стала легендарным коллективом», — делился Артем Волобуев, сыгравший Владимира Мулявина во взрослом возрасте, с пресс-службой проекта.

Благодаря упорству и бесконечной борьбе с самим собой Владимир Мулявин добился всенародной любви. Но какую цену ему пришлось заплатить за успех? Самое время вспомнить о трагедиях музыканта.

Долгожданный взлет

Музыкант, которого ассоциируют с Беларусью, на самом деле появился на свет в Свердловске, спустя три года после рождения старшего брата Валерия. Все Мулявины — Вова, Валера, Илья и Наташа — с детства проявляли интерес к искусству. В 12 Володя уже лабал на гитаре, ну а в 16 получил первую награду — за второе место в конкурсе оркестровых коллективов II фестиваля молодежи Уралмашзавода.

Еще в школе Владимир сколотил первую группу и увлекся джазом, за что впоследствии был отчислен из музучилища. Впрочем, парня восстановили, и с конца 50-х он работал артистом-инструменталистом в Тюменском областном концертно-эстрадном бюро, Томской, Кемеровской, и Читинской областных филармониях.

В 1963-м Владимира Мулявина пригласили в Белорусскую государственную филармонию, однако через два года он прервал карьеру из-за службы в армии. В роте артист создал вокальный квартет, ну а демобилизовавшись, вернулся на прежнее место работы, где вскоре влился в ВИА «Лявоны» вместе с братом Валерием, Леонидом Тышко, Валерием Яшкиным, Владиславом Мисевичем и Александром Демешко.

В 1970-м «Лявоны» превратились в «Песняров», исполнявших народные белорусские песни в современной аранжировке. Состав коллектива с тех пор неоднократно менялся, но главное, группа покорила международные фестивали в Сопоте, Каннах и Гаване, а композиции «Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Алеся» и «Вологда» стали хитами. Поговаривали, что сам Джон Леннон в интервью обмолвился, мол, советский ВИА — лучшее, что он когда-либо слышал.

Разумеется, в 70-е «Песняры» купались в любви публики и разъезжали по гастролям. Увы, поездка в Ялту летом 1973-го стала для группы трагической: в ночь с 13 на 14 июля 34-летний Валерий Мулявин погиб при странных обстоятельствах. В прессе муссировалась версия об автокатастрофе, однако позднее выяснилось, что история окутана ужасающими подробностями.

Таинственная гибель брата

Музыканты принимали участие в фестивале «Крымские зори», и устроители обещали предоставить братьям два номера «люкс» в одной гостинице, но что-то напутали и в результате развели Мулявиных в разные отели. Вечером 13 июля 1973-го коллектив отмечал день рождения одного из «Песняров», так что разошлись артисты под утром, причем Валерий ушел последним.

В четыре утра в дверь Леонида Борткевича и Анатолия Кашепарова постучала милиция: мол, одного из «Песняров» не стало. Перед пришедшими на опознание музыкантами предстала жуткая картина — Валерий Мулявин лежал ничком на парапете, на лице — царапины, а под головой — лужа крови.

Последним сидящего на скамейке Валеру живым видел водитель поливочной машины, которая проезжала по набережной. «Рядом стоял чемоданчик, а недалеко от скамейки кучковалась группа молодых людей. Когда поливальщик ехал обратно, их уже не было. Чемоданчик стоял там же, а Валера лежал рядом мертвый. Потом мы узнали — какие-то подонки проиграли одного из „Песняров“ в карты, и на месте Валеры могли оказаться хоть я, хоть Толя Кашепаров… Так что получилось, Валера прикрыл собой кого-то из нас. И почему-то все это пытались замять — может, боялись сорвать фестиваль…» — делился Леонид Борткевич.

Министр культуры Екатерина Фурцева узнала о трагедии, позвонила музыкантам и велела им все равно отыграть положенный концерт. «Песняры» попросили зрителей воздержаться от аплодисментов, однако на последней композиции «Березовый сок», под которую Борткевич не мог не заплакать, зал хлопал стоя. «Потом были похороны в филармонии и цинковый гроб. У Валеры остались двое маленьких детей», — сетовал Леонид.

А вот что говорила о трагедии ведущая Ольга Молчанова, отдыхавшая в то роковое лето в Ялте. «По одной из версий, это сделали местные парни, разъяренные тем, что все девушки были очарованы „Песнярами“ и не обращали на них внимания. По другой версии, более экзотической, Валеру убили уголовники, проигравшие его в карты. Не исключено, что его перепутали с братом. Возможно, на кон поставили Володю Мулявина, а Валера просто оказался не в то время и не в том месте», — предполагала телезвезда.

Молчанова запомнила, как в конце концерта, прошедшего в день смерти Валерия, зрители и музыканты встали и замерли в полном молчании. «Володя поклялся, что сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Но, к сожалению, дело так и осталось нераскрытым», — отметила ведущая.

Злой рок

В Минск Владимир уехал вслед за первой женой — артисткой, специализировавшейся на художественном свисте, Лидией Кармальской. Целых 17 лет супруги прожили вместе, воспитывая детей Марину и Володю. Вот только сыну не исполнилось и трех, когда Мулявин ушел из семьи, увлекшись поклонницами.

В 1975-м музыкант женился на актрисе Светлане Слизской. Через год у пары родилась наследница Ольга, однако это не спасло семью от распада. Наконец, Мулявин остепенился в браке со Светланой Пенкиной, подарившей ему сына Валеру.

Хотелось бы закончить эту историю на счастливом финале, но злой рок продолжал преследовать семью музыканта. Так в 1996-м умерла сестра артиста Наталья, ну а в 2002-м сам Владимир Мулявин попал в страшную аварию на 27-м километре автодороги (Н-9031) Заславль — Колодищи. Из-за перелома позвоночника Мулявин оказался прикован к постели. Реабилитация не дала должных результатов, и 26 января 2003-го 62-летний худрук «Песняров» скончался.

Ненамного пережил отца и сын-тезка. Владимир Мулявин-младший был талантливым альтистом и после школы поступил в музучилище. В итоге парня отчислили — за участие в драке его приговорили к году и семи месяцам тюремного срока. Володя уверял, что вступился за девушку, а посадили его за благородное дело.

Уже после смерти знаменитого папы, в 2004-м Владимир попытался присоединиться к «Песнярам», но продержался в ансамбле всего год. О причинах увольнения тогда не говорилось, но позднее всплыло, что мужчина подсел на наркотики или алкоголь.

В 2006-м сын худрука «Песняров» вновь ввязался в драку, после чего у него обнаружили запрещенные вещества и осудили за хранение и распространение. Той же осенью 32-летний мужчина скончался в СИЗО: пресса писала, что смерть наступила в результате длительного употребления наркотиков, однако сестра Марина говорила, что брат тяжело болел, мучился и ушел в мир иной в клинике, обманутым и покинутым всеми.

Александра Власова, по материалам книги Федора Раззакова «Расстрелянные звезды. Их погасили на пике славы», «Известий», EG.ru.

Фото: Юрий Иванов, Павел Лисицын/РИА Новости, личный архив, кадр сериала «За полчаса до весны».