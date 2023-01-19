Компания Boston Dynamics развивает возможности своего гуманоидного робота Atlas. Ранее его научили танцевать, делать стойку на руках и сальто. Теперь Atlas выполняет прикладные задачи, полезные на строительной площадке.

В видео, опубликованном разработчиками, робот взаимодействует с окружающим пространством, чтобы доставить инструменты человеку, ожидающему на вершине строительных лесов. Чтобы решить эту, как может показаться, тривиальную задачу, Atlas берет, несет и подбрасывает сумку с инструментами, поднимается по лестнице, прыгает между уровнями лесов, отталкивает препятствия и выполняет сложное сальто.

Новые возможности кажутся достаточно простыми на фоне предыдущих достижений: паркура и танцев под разную музыку. Это ощущение обманчиво, объясняют разработчики. При выполнении спортивных упражнений и во время танцев под музыку робот, фактически, оставался слеп: он игнорировал окружающую среду и действовал в «тепличных условиях», пишет Хайтек.

Для реальной работы Atlas должен постоянно изучать и оценивать обстановку, как это делают люди. Например, чтобы столкнуть деревянный ящик с платформы, робот должен точно рассчитать силу, чтобы с одной стороны заставить ящик упасть, а с другой — самому не потерять равновесие. Аналогично, выполняя прыжок с разворотом на 180° с доской в руках, робот должен учитывать импульс доски, чтобы не упасть.

В отличие от других разработок Boston Dynamics, Atlas — не коммерческая, а испытательная платформа: на этом роботе компания исследует новые технологии и возможности. Хотя в перспективе роботы-гуманоиды должны стать помощниками для людей, пока их функционал все еще ограничен, считают инженеры.