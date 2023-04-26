Борьба за власть в Судане ставит под угрозу будущее всего региона

Нехватка продовольствия, воды, предметов первой необходимости, массовые потоки беженцев и внутренних переселенцев, угроза вспышки опасных инфекций – это лишь неполный перечень катастрофических последствий, к которым уже привели боевые действия. В ООН вновь призвали стороны противостояния в Судане немедленно прекратить кровопролитие и обеспечить условия для эвакуации мирного населения.

В настоящее время в стране наблюдается острая нехватка продовольствия, питьевой воды, медикаментов и топлива; подача электричества крайне ограничена; цены на предметы первой необходимости резко возросли.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению кровопролитного конфликта в Судане, в результате которого за десять дней погибло не менее 400 человек и более 3 700 получили ранения.

В результате насилия десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а по всей стране происходят вооруженные столкновения. Медицинские службы переживают коллапс, некоторые больницы используются вооруженными группировками, а запасы продовольствия, воды, медикаментов и топлива сокращаются.

Представитель Международной организации по миграции Пол Диллон сообщил, что МОМ отслеживает перемещение беженцев в соседние с Суданом страны.

Особую озабоченность у МОМ вызывают граждане третьих стран, оказавшиеся в ловушке в Судане после начала активных боевых действий.

Глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Фарид Айвар, выступая из Найроби, заявил, что никаких признаков улучшения ситуации в стране не наблюдается. Главной проблемой по-прежнему остается острая нехватка продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Запасы, хранившиеся в штаб-квартире федерации в Хартуме, были расхищены, а имущество разграблено.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Судан продолжают функционировать лишь около четверти медицинских учреждений. Число жертв конфликта среди гражданского населения оценивается в 4072 раненых и 459 погибших, однако ожидается, что реальные цифры будут гораздо выше.

Центральная лаборатория системы здравоохранения в Хартуме занята одной из воюющих сторон и используется в качестве военной базы, что крайне опасно, поскольку в здании находилось множество лабораторных образцов, включая холеру. Такая ситуация, как предупреждают эксперты, может привести к серии вспышек инфекционных заболеваний и гибели большого количества людей.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что затянувшийся военный конфликт может иметь разрушительные последствия, поскольку Судан граничит с семью странами, и все они в последнее время страдают от волнений и конфликтов.

«Борьба за власть в Судане ставит под угрозу будущее не только этой страны. Этот конфликт – горящий фитиль, который может сдетонировать в нескольких странах, причинить огромные страдания и отбросить развитие на десятилетия назад», – отметил Генеральный секретарь.

Гутерриш призвал стороны конфликта в Судане, включая генерал-лейтенанта суданской армии Абделя Фаттаха аль-Бурхана и генерал-лейтенанта Сил быстрого реагирования Мохамеда Хамдана Дагало, прекратить огонь и добиваться окончания боевых действий.

Гутерриш обратился ко всем членам Совета Безопасности и другим государствам и региональным организациям, имеющим влияние, с призывом оказать давление на стороны конфликта для снижения напряженности и разрешения кризиса.

Как сообщала «Народная Воля», белорусы тоже оказались в ловушке в Судане.

«В Хартуме находится, условно, три группы наших граждан, всего 10 человек, — сообщал белорусский МИД. — Со всеми из них наше Посольство в Египте находится на связи, оказывает консультационную помощь и иное содействие. Двоих удалось вывести в относительную безопасность — на территорию Посольства России, которое оказывает нам все возможное содействие.

Белорусский экипаж воздушного судна авиакомпании «БелКанто» из 7 человек находится на относительном удалении от эпицентра боестолкновений, однако покидать местонахождение и перемещаться в данный момент крайне опасно.