Борьба за наследство Шумского: дети бизнесмена отсудили у мачехи долю в «Юкола-нефть»

Новый поворот наметился в продолжающейся уже третий год борьбе за наследство белорусского нефтяника Валерия Шумского. Как сообщает Officelife, его дети отсудили у своей мачехи Татьяны Шумской 36,02%-ную «супружескую долю» в компании «Юкола-нефть», которую она получила в собственность в апреле 2021-го. Но есть основания полагать, что точку в этом деле ставить пока рано.

Долю Татьяны Шумской дети покойного бизнесмена разделили между собой. Согласно российскому реестру юрлиц, доля Ирины Шумской в капитале ООО «Юкола-нефть» выросла с 2,68 до 14,69%, а ее сестры Анны — с 1,33 до 13,34%. Новым собственником компании стал также их брат Иван, который получил в отцовском бизнесе 12,01%-ную долю.

За умершим в конце 2020-го Валерием Шумским по-прежнему числится 36,02%. Также собственниками «Юкола-нефть» являются Вероника Месячик (14,69%), Местный благотворительный фонд им. пр. Евфросинии Полоцкой (7,48%), панамская компания «Баклэнд Кампани Инкорпорэйт» (1,24%) и сестра бизнесмена Елена Халецкая (1,2%). Вдова основателя «Юкола-нефть» Татьяна Шумская больше не значится среди собственников бизнеса.

Как удалось выяснить Office Life, решение в пользу детей бизнесмена было вынесено еще в октябре прошлого года Арбитражным судом Саратовской области. Суд признал незаконными принятие Татьяны Шумской в участники общества на основании нотариального свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и внесение налоговиками соответствующей записи в госреестр юрлиц.

По мнению суда, нормы семейного законодательства не давали вдове права на 36,02%, поскольку по отношению к «Юкола-нефть» она является только «третьим лицом». Было установлено также, что, по уставу ООО «Юкола-нефть», наследниками этой доли могли быть только участники общества.

Однако, судя по заявлениям, которые уже в этом году поступили в суды от вдовы и поддерживающей ее части акционеров и менеджмента «Юкола-нефть», ставить точку в громком процессе рано. В июне, например, в тот же Арбитражный суд Саратовской области обратился фонд им. Евфросинии Полоцкой, требующий отменить включение в единый реестр нового собственника компании Ивана Шумского.

В прошлом году выручка ООО «Юкола-нефть» составила 155 миллионов долларов, а чистая прибыль — 11,5 миллионов долларов.

Известный белорусский бизнесмен, меценат и коллекционер Валерий Шумский умер на 61-м году жизни, в ноябре 2020 года.

Уроженец Вилейки, который пришел в большой бизнес в начале 90-х, прочно занимал позиции в двадцатке наиболее успешных белорусских бизнесменов. Шумский был не только известным олигархом, но и активно занимался благотворительной деятельностью.

Шумский занимался топливным бизнесом, контролировал группу компаний «Юкола». Кроме того, владел клубом TNT Rock Club, был православным меценатом, коллекционировал ретроавтомобили. Сам Шумский жил на две страны, Беларусь и Россию.

Выпускник энергетического факультета БНТУ, он стал первым белорусским бизнесменом, нашедшим нефть за пределами страны, добычу нефти в России он начал в 2002 году.