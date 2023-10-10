Борьба с незаконным оборотом криптовалюты: могилевчанин заработал свыше Br700 тыс.

В рамках операции по борьбе с незаконным оборотом криптовалюты, правоохранители Могилевского облисполкома задержали 33-летнего мужчину из Могилева.

Мужчина подвергнется административной ответственности за свою незаконную предпринимательскую деятельность, приносящую ему свыше Br700 тыс. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа, а вся сумма, протекшая через его криптокошелек, может быть передана в доход государства.

Следует отметить, что это событие стало следствием действий мужчины, который с ноября прошлого года активно участвовал в сделках на специализированных криптобиржах, а также оказывал содействие третьим лицам в данной сфере. Такие действия нарушают законодательство Республики Беларусь и приводят к административным последствиям.

Важно отметить, что согласно указу Президента «О развитии цифровой экономики», предпринимательская деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, запрещена для физических лиц, не являющихся резидентами Парка высоких технологий. В связи с этим, незаконный оборот криптовалюты в стране рассматривается как серьезное правонарушение.