Большой театр едет в Ташкент

В Узбекистане покажут легендарный балет «Спартак» в постановке Валентина Елизарьева.

Вот что рассказывают про предстоящие гастроли в театре:

«Когда этот спектакль появился на сцене Большого театра Беларуси в далеком 1980 году, в небольшую республику стали приезжать поклонники балета со всего пространства огромного Советского Союза – увидеть этот шедевр, созданный настоящими Мастерами: композитором Арамом Хачатуряном, хореографом Валентином Елизарьевым, дирижером Ярославом Вощаком и художником Евгением Лысиком. За десятилетия своего существования этот балет покорил практически весь мир. Белорусским артистам аплодировали зрители Европы и Азии.

5 апреля жители и гости Ташкента смогут увидеть легендарный балет А. Хачатуряна «Спартак», который в 2017-м обрел вторую жизнь, именно в этом году началось существование спектакля в новом формате – возобновления. Над новой редакцией работал сам хореограф-постановщик – художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор Валентин Елизарьев.

Сегодня существуют десятки версий балета «Спартак», но лишь немногие из них могут считаться легендарными. Белорусская постановка Елизарьева, без ложной скромности, одна из таких. Это поистине знаковое произведение невероятной духовной силы, вершина искусства – великолепное полотно, сочетающее традиции классического балета, яркий, авторский – елизарьевский – хореографический почерк, глубочайшее философское осмысление жизни и ее ценностей, главным из которых провозглашается Любовь. Часто «Спартак» называют «мужским балетом», но маэстро Елизарьев с этим не согласен. «Любовь всегда находится в центре спектакля. В этом балете она – его душа… А там, где торжествует любовь, – там, прежде всего, женщина…»

Балет А. Хачатуряна «Спартак» в постановке В. Елизарьева живет на белорусской сцене вот уже более 40 лет. Впервые его увидят в Узбекистане 5 апреля — Большой театр Беларуси представит спектакль на Международном фестивале оперы и балета «Ташкентская весна» на сцене Государственного академического Большого театра им. А.Навои.

«Спартак» – одна из самых массовых постановок театра, в спектакле принимают участие около 50 артистов. Именно они расскажут историю самого известного восстания против Рима – под предводительством благородного фракийца Спартака, имя которого живет в веках».

Главные партии 5 апреля на сцене Государственного академического Большого театра им. А.Навои исполнят ведущие солисты Большого театра Беларуси: народные артисты Ирина Еромкина, Антон Кравченко, заслуженные артисты республики Константин Героник, Юрий Ковалев, Людмила Хитрова, Марина Вежновец, а также Татьяна Уласень, Виктория Тренкина, Владимир Руда, Александр Мисиюк, Денис Шпак и другие.