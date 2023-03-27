Большой театр Беларуси ищет главного дирижера

И еще главного художника.

На замещение вакантных должностей объявлен конкурс.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны до 20 апреля подать заявление на имя генерального директора Большого театра Беларуси — отправить по электронной почте.

«К заявлению прилагаются следующие документы:

— личный листок по учету кадров;

— автобиография;

— копии документов об образовании, учёных степенях, званиях;

— характеристика с последнего места работы или учебы;

— список осуществленных постановок за последние 5 лет;

— фотографии, видеозаписи сцен из спектаклей, концертов, иных видов публичного показа результатов художественного творчества, рецензии, опубликованные в печати, характеристики и другие материалы за последние 3-4 года (при наличии), — говорится на сайте театра. — Участвовать в конкурсе могут лица, отвечающие требованиям квалификационных характеристик по должностям «главный дирижер» и «главный художник». Допущенные к участию в конкурсе лица будут извещены дополнительно о порядке, месте и сроках проведения прослушивания».

Напомним, что дирижерский пул Большого театра обеднел – «Народная Воля» об этом рассказывала.