«Большой разговор» не отменяется

Сегодня А.Лукашенко встречается с иностранными журналистами.

Сообщается, что эта встреча не означает, что отменяется «Большой разговор», который не так давно анонсировала на февраль пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Мероприятие — незапланированное, в графике появилось спонтанно, — пишет «Пул первого» о сегодняшнем разговоре с иностранными журналистами. —

«Большого Разговора» сегодняшняя встреча не отменяет — Пул знает точно».

Конкретная дата проведения «Большого разговора» не называлась, хотя некоторые приближенные к властным кругам персоны говорили, что он планировался на 14 февраля, но затем его решили отменить. Однако, как видим, эта информация не подтвердилась.

Кого позовут на «Большой разговор» — тоже не пока не ясно.

Вот что сказал Лукашенко по поводу «Большого разговора»: «Просто получилась некая накладка. У нас буквально через несколько недель состоится послание президента народу и парламенту. Два мероприятия, одно за другим, будут некоторые повторения. Мы готовим послание абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы, и немножко вперед мы постараемся заглянуть в рамках этого послания. Вопрос «Большого разговора», как мы его называем, не снимается, он откладывается. Никакой конспирологии здесь нет».