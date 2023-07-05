Больше не сестры? Украина сняла с учета памятник «Три сестры» у границы с Беларусью и Россией для его демонтажа

Украинские власти сняли с государственного учета Монумент Дружбы, известный как памятник «Три сестры», который находится на стыке границ Беларуси, России и Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Департамент культуры Черниговской областной государственной администрации. Отмечается, что ранее местные власти сообщали о том, что после снятия с учета монумента планируется приступить к его демонтажу.

Напомним, что монумент у стыка границ Беларуси, Украины и России был открыт в мае 1975 года. По задумке авторов, три пилона, на каждом из которых герб одной из союзных республик, символизировал дружбу народов.

До 2014 года здесь ежегодно проводился грандиозный международный фестиваль «Славянское единство» и работал молодежный лагерь дружбы. В 2019 году по инициативе Александра Лукашенко монумент был реконструирован.