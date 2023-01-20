Больше миллиона французов вышли на демонстрации против пенсионной реформы

От
Аддзел навін
-
Протесты. BENJAMIN GIRETTE POUR « LE MONDE »
Протесты. BENJAMIN GIRETTE POUR « LE MONDE »

Вчера во Франции был общенациональный день протеста и забастовок против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

Стачки и демонстрации прошли по призыву всех ведущих профсоюзов страны, выступивших единым фронтом против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Забастовки серьезно нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта, школ и государственных органов, предприятий энергетики и нефтеперерабатывающих заводов. По всей стране прошло более 200 митингов и шествий, в которых приняли участие сотни тысяч французов. Профсоюзы заявили, что главная манифестация — в Париже — собрала 400 000 участников.

Протесты во Франции 19 января 2023 года. © Alain Jocard, AFP
Протесты во Франции 19 января 2023 года. © Alain Jocard, AFP

Следующий общенациональный день протеста против повышения пенсионного возраста профсоюзы назначили на 31 января.

Протесты во Франции 19 января 2023 года. REUTERS/Benoit Tessier
Протесты во Франции 19 января 2023 года. REUTERS/Benoit Tessier

Нет повышению пенсионного возраста!

Под таким лозунгом во Франции прошел первый общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Макрона и его правительства, представленной почти десять дней назад. К стачкам и шествиям призвали все без исключения ведущие профсоюзы страны, которые не демонстрировали подобного единства долгие годы (возможно, даже с 2010 года, когда пенсионный возраст во Франции был повышен с 60 до 62 лет в результате реформы тогдашнего президента Николя Саркози).

Главная манифестация страны прошла во второй половине дня в Париже — между площадями Республики и Наций. Представитель профсоюза CGT заявил агентству France-Presse, что в столичном шествии приняли участие порядка 400 000 человек.

МВД Франции вечером объявило свои оценки числа манифестантов, которые традиционно разошлись с заявлениями профсоюзов. Полиция насчитала по всей стране 1,12 миллионов участников демонстраций. Из них в Париже — 80 000 человек.

Больше миллиона французов вышли на демонстрации против пенсионной реформы

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28% государственных служащих во Франции протестовали против повышения пенсионного возраста до 64 лет, сообщает www.rfi.fr

Такие данные днем обнародовало французское правительство. Речь идет о масштабе стачки в государственных органах центрального подчинения, в которых служит 2,5 миллиона чиновников. В аппаратах местных органов власти (2 млн человек) бастует 11% служащих. В государственной системе здравоохранения, в больницах, забастовку поддержали 10% работников (из 1,2 млн).

Стачка серьезно нарушила движение поездов во Франции

В Национальной компании железных дорог SNCF забастовало порядка 46% сотрудников, в том числе более 77% машинистов и почти половина диспетчеров, а также бортпроводников-контролеров. На высокоскоростные линии вышла лишь треть поездов TVG, предусмотренных расписанием. На ряде линий ходит лишь пятая часть TVG. На линиях региональных экспрессов TER движение было обеспечено лишь на 10%.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА