Больше миллиона французов вышли на демонстрации против пенсионной реформы

Вчера во Франции был общенациональный день протеста и забастовок против пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

Стачки и демонстрации прошли по призыву всех ведущих профсоюзов страны, выступивших единым фронтом против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Забастовки серьезно нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта, школ и государственных органов, предприятий энергетики и нефтеперерабатывающих заводов. По всей стране прошло более 200 митингов и шествий, в которых приняли участие сотни тысяч французов. Профсоюзы заявили, что главная манифестация — в Париже — собрала 400 000 участников.

Следующий общенациональный день протеста против повышения пенсионного возраста профсоюзы назначили на 31 января.

Нет повышению пенсионного возраста!

Под таким лозунгом во Франции прошел первый общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Макрона и его правительства, представленной почти десять дней назад. К стачкам и шествиям призвали все без исключения ведущие профсоюзы страны, которые не демонстрировали подобного единства долгие годы (возможно, даже с 2010 года, когда пенсионный возраст во Франции был повышен с 60 до 62 лет в результате реформы тогдашнего президента Николя Саркози).

Главная манифестация страны прошла во второй половине дня в Париже — между площадями Республики и Наций. Представитель профсоюза CGT заявил агентству France-Presse, что в столичном шествии приняли участие порядка 400 000 человек.

МВД Франции вечером объявило свои оценки числа манифестантов, которые традиционно разошлись с заявлениями профсоюзов. Полиция насчитала по всей стране 1,12 миллионов участников демонстраций. Из них в Париже — 80 000 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

28% государственных служащих во Франции протестовали против повышения пенсионного возраста до 64 лет, сообщает www.rfi.fr

Такие данные днем обнародовало французское правительство. Речь идет о масштабе стачки в государственных органах центрального подчинения, в которых служит 2,5 миллиона чиновников. В аппаратах местных органов власти (2 млн человек) бастует 11% служащих. В государственной системе здравоохранения, в больницах, забастовку поддержали 10% работников (из 1,2 млн).

Стачка серьезно нарушила движение поездов во Франции

В Национальной компании железных дорог SNCF забастовало порядка 46% сотрудников, в том числе более 77% машинистов и почти половина диспетчеров, а также бортпроводников-контролеров. На высокоскоростные линии вышла лишь треть поездов TVG, предусмотренных расписанием. На ряде линий ходит лишь пятая часть TVG. На линиях региональных экспрессов TER движение было обеспечено лишь на 10%.