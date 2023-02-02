Больше 11 000 долларов США за сутки. Пенсионеры вновь поверили мошенникам

За минувшие сутки во Фрунзенское РУВД поступило несколько звонков от пенсионеров, которые поверили телефонным мошенникам и отдали курьерам свыше 11 000 долларов США, сообщает минская милиция.

Так, одной из жертв по домашнему телефону сообщили, будто ее сын попал в аварию. Для решения вопроса о не привлечении к ответственности необходимо заплатить крупную сумму денег.

Пенсионерка поверила мошенникам и передала девушке-курьеру 7 000 долларов США.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела.