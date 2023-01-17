Большая премьера в Беларуси: онлайн фестиваль французских фильмов

Он будет проходить по 13 февраля 2023 года.

«MyFrenchFilmFestival — первый онлайн-фестиваль фильмов на французском языке, предлагает любителям французского и франкоязычного кино со всего мира подборку полнометражных и короткометражных фильмов, представленных на самых значимых международных кинофестивалях и никогда ранее не демонстрировавшихся во многих странах, — сообщает посольство Франции в Беларуси. — Это предложение символизирует плюрализм и креативность французского и франкофонного кино».

Зрителям покажут 29 фильмов разных жанров.

«Фестиваль предлагает паритетную программу (16 фильмов из 29 сняты женщинами или режиссерами обоих полов), которая отражает разнообразие голосов во франкоязычном кино, — говорят в посольстве. — Все фильмы на MyFrenchFilmFestival будут предлагаться с субтитрами на двенадцати языках: английском, французском, немецком, итальянском, японском, корейском, португальском и русском, а также впервые на арабском, мандаринском и украинском».

В Беларуси фестиваль будет доступен бесплатно на платформе MyFrenchFilmFestival.com