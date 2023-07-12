Больничная реформа в Германии: что изменится для пациентов

Федеральное правительство и региональные власти Германии согласовали наиболее важные моменты больничной реформы. Прежде всего, для пациентов должны измениться три вещи.

Больничная реформа в Германии сейчас находится на повестке дня. Как пояснил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах, среди прочего, был согласован новый вид финансирования.

В будущем больницам следует платить не за случай (фиксированная ставка), а за возможность лечить пациентов в экстренной ситуации.

Новая модель работы позволит снять экономическое давление на больницы. Вдобавок к этому существенно снизится бюрократия.

Другими словами, клиники в стране получили «гарантию существования». Другие больницы больше не обязаны предлагать как можно больше услуг. Все это окажет непосредственное влияние на пациентов.

Теперь не будет ненужных процедур. По словам Лаутербаха, это соглашение означает, что граждане могут рассчитывать на то, что никакие услуги не будут предлагаться исключительно по финансовым причинам.

Министр здравоохранения подчеркнул, что это устранит недоверие со стороны граждан. Пациенты больше не будут задаваться вопросами, а действительно ли назначенное лечение так необходимо с медицинской точки зрения.

Реформа также улучшает качество услуг. Небольшие клиники могут сосредоточиться на том, в чем они особенно хороши: лечении простых случаев. Пациенты, в свою очередь, могут быть уверены, что предлагаемое стационарное лечение всегда действительно необходимо. Лаутербах еще раз подчеркнул это.

Будет централизация, потому что особо сложные услуги оказываются в специальных центрах, таких как онкологические диспансеры. Теперь сотрудничество между пациентом и клиникой станет максимально прозрачным.

Для пациентов это означает, что с 2024 года они должны иметь возможность видеть все услуги, которые будут оказываться в той или иной клинике. По словам Лаутербаха, федеральное правительство разрабатывает для этого собственный закон.

Над законопроектом будут активно работать летом. Именно тогда и станет очевидным, в какой степени пациенты действительно выиграют от запланированных нововведений. Возможно, все будет не так радужно, как кажется, пишет aussiedlerbote.de.