Более 3 тысяч долларов: в Беларуси нашли очень дорогой сувенир

Белорусы обнаружили в одном из магазинов баснословно дорогой сувенир, стоимостью 10 тысяч 176 рублей (примерно 3 360 долларов по курсу на 21 июля).

Видео с сувениром опубликовал в Instagram аккаунт @v_meste.by. Дорогой подарок нашли в Слуцке. И это слуцкий пояс.

«Если найдете дороже — пишите нам», — просит пользователь. И мы нашли.

Знаменитые слуцкие пояса – не только образец декоративно-прикладного искусства, но еще и национальный оберег.

Слуцкие пояса всегда были дорогими и доступными только выходцам из высших сословий. Длинные широкие пояса с красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей получили распространение на белорусских землях еще в XVI–XVII веках, чему способствовали предания о происхождении аристократии Речи Посполитой от древних воинственных племен сарматов.

В наряде магнатов пояс был символом принадлежности к элите, многовековых семейных традиций и, конечно, богатства. Дорогие пояса для шляхты привозили из восточных стран, но в ХVIII веке на белорусских землях сформировалось уникальное художественное явление – «слуцкий пояс». Белорусские ткачи создали свои неповторимые узоры и символичные мотивы, эксклюзивную технологию.

Классический слуцкий пояс – это роскошная длинная (до 3,5-4 м) ткань шириной 35-40 см, которую, складывая вдвое или скручивая, повязывали поверх шляхетского костюма (кунтуша). Шикарный аксессуар мог быть одно-, двух-, трех-, четырехлицевым. Каждая из сторон использовалась в зависимости от колорита наряда и ситуации. Например, на праздник пояс повязывали наружу золотой, красной частью; в траур использовалась черная сторона; в повседневной жизни – зеленая и серая.

По композиции слуцкий пояс разделен на три части: два прямоугольных завершения («головы») и основная часть («середник»).

На «головах» ткали узоры цветов, переплетенных стеблей с листьями, веток дерева, медальоны разнообразной формы. Основная часть состояла из поперечных однотонных полос или полос с орнаментом. Иногда здесь появлялся «лусковой» (похожий на рыбью чешую) рисунок или узор «в горошек».

Вдоль сторон пояса – узкий бордюр с растительным орнаментом. Концы также завершает полоса с орнаментом и кисти.

Слуцкий пояс ткали из натуральных шелковых нитей: обычных и обкрученных тончайшей золотой или серебряной проволокой. Такой драгоценный аксессуар назывался «литым», ведь после прокатывания чуть шершавого пояса через специальный вал появлялись необычайная гладкость и роскошный блеск.

На каждом поясе слуцкие мастера ставили особые метки: во времена Речи Посполитой – на латинице, позже на кириллице: «SLUCK», «SLUCIAE», «SLUCIAE FECIT», «MEFECIT SLUCIAE» («Меня сделал Слуцк»), «ВЪ ГРАДЪ СЛУЦКЪ»…

В 2012-2013 годах в Слуцке, на одном из крупнейших предприятий художественных промыслов Беларуси «Слуцкие пояса», было организовано производство копий, аналогов слуцких поясов и сувениров с их мотивами.

Первый пояс – полная копия исторического шедевра – был вручен Александру Лукашенко и хранится во Дворце Независимости.

При создании копий современные слуцкие ткачи используют натуральный шелк, нити с содержанием золота и серебра, нить «изамет» и полиэстер металлик. Аналогов этим изделиям в мире нет. К каждому выдается паспорт.

Кстати, на интернет-сайте галереи белорусских ремесел представлен еще более дорогой пояс, стоимостью 11 200 рублей.