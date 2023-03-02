Более 3 миллиардов человек на планете не могут полноценно питаться

Здоровое питание недоступно для более чем 3 миллиардов человек. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО). В среду они опубликовали доклад о стоимости корзины полноценного питания и выводы о том, кто может и не может себе позволить набор продуктов, обеспечивающий человеческий организм всеми необходимыми веществами.

Что подразумевает здоровое питание

Здоровая диета обеспечивает не только достаточное количество калорий. В нее должны входить богатые питательными веществами продукты из различных пищевых групп.

Корзина полноценного питания ФАО основывается на потреблении 2 330 килокалорий в день и дешевых продуктов местного производства из шести категорий – 1) зерновые, макароны и картофель, 2) овощи, 3) фрукты, 4) продукты животного происхождения, 5) бобовые, орехи и семена, 6) масла и жиры.

Стоимость здорового питания

Специалисты подчеркивают, что стоимость здорового питания продолжает расти. Так, в 2019 году хорошо питаться могли на 112 миллионов человек больше, чем в 2020 году. Больше всего число людей, оказавшихся за чертой «продовольственной бедности», выросло в Азии – на 78 миллионов. В этом же регионе произошел самый большой рост стоимости корзины полноценного питания – на 4 процента за год.

По данным ФАО, дороже всего здоровое питание стоит в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна – 3,89 доллара в день. Далее следуют Азия – 3,72 доллара в день, Африка – 3,46 доллара в день, Северная Америка и Европа – 3,19 доллара в день, и Океания – 3,07 доллара.

В 12 странах Африки более 90 процентов населения не могут себе позволить полноценно питаться. И лишь в 26 странах от недостатка здорового питания страдает менее 1 процента населения.

«Положить конец голоду, отсутствию продовольственной безопасности и неполноценному питанию во всех его формах (включая недоедание, дефицит питательных микроэлементов, избыточный вес и ожирение) – это нечто большее, чем обеспечение достаточного количества продовольствия для того, чтобы просто выжить: то, что люди едят, также должно быть питательным», – сказал представитель ФАО Дэвид Лаборд.

«Отслеживание стоимости и доступности здорового питания – это шаг вперед на пути к признанию необходимости не просто кормить мир, а кормить полноценно», – заявила директор ФАО по продовольствию и питанию Линнетт Нойфелд.

Стоимость здорового питания на постсоветском пространстве

В Азербайджане полноценное питание обходилось в 2020 году в 2,53 доллара в день, в Армении – 3,25 доллара, в Беларуси – 3,31 доллара, в Казахстане – в 2,66 доллара, в Кыргызстане – в 3,18 доллара, в Молдове – 2,81 доллара, в России – в 3,42 доллара, в Таджикистане – в 3,48 доллара.

При этом процент населения, которое не может себе позволить здоровую диету, на постсоветском пространстве сильно отличается от страны к стране:

Азербайджан – 0%

Армения – 4,29%

Беларусь – 0,2%

Казахстан – 1,2%

Кыргызстан – 49,6%

Молдова – 6,75%

Россия – 3,5%

Таджикистан – 4,21%