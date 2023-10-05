Более 3 000 россиян в Латвии под угрозой высылки: Причины и реакция Кремля

Более 3200 российских граждан, проживающих в Латвии, столкнулись с возможной высылкой из страны из-за изменений в законе об иммиграции. Этот шаг вызван истечением срока действия видов на жительство и требованиями по знанию латышского языка. В реакции на это, Россия выразила озабоченность и считает эти меры дискриминационными, а также увидела в них нарушение прав человека.

Почему россиян могут выгнать из Латвии: Латвийское управление по делам гражданства и миграции отправило уведомления 3,255 россиянам об истечении срока действия видов на жительство, выданных в 2022 году. Эти граждане не подали заявки на постоянное жительство в Европейском союзе или не сдали экзамен по латышскому языку. Согласно закону об иммиграции, все россияне, получившие такие уведомления, должны покинуть Латвию до 30 ноября.

Реакция Кремля: Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, считает меры Латвии дискриминационными и нарушающими международные нормы в сфере прав человека. Она также утверждает, что служба госбезопасности Латвии выявила «80 нелояльных россиян», представляющих угрозу национальной безопасности республики. Российское посольство в Риге предоставляет консульскую поддержку своим гражданам и фиксирует случаи дискриминации.

Совет по правам человека призывает международные организации, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ, реагировать на угрозу выселения россиян из Латвии и нарушение прав русскоязычных жителей.

Сенатор Сергей Цеков полагает, что Латвия пытается классифицировать российских граждан на «правильных и неправильных», но при этом Россия, вероятно, не будет бороться за сохранение видов на жительство для своих граждан.