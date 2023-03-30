Более 2000 фур ожидают въезд в страны Евросоюза

Такую информацию дает Погранкомитет.

«Несмотря на складывающуюся напряженную ситуацию на границе, сопредельные контрольные службы продолжают оформлять в среднем 60% транспорта от нормы, — сообщает Погранкомитет. — Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За прошедшие сутки польская сторона приняла только 60% грузовиков.

Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка) За сутки литовские контрольные службы оформили в среднем 38% фур. Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС проследовало 55% грузовиков.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона пропустила всего 31% авто».